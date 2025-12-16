Es tendencia:
The Best 2025: Lionel Messi margina a Dibu Martínez y elige otro portero como mejor del mundo

El astro sorprendió a todos en Argentina al no votar a su compatriota en los premios de la FIFA. Qué eligió el '10'.

Por Martín Zajic

Messi deja de lado al 'Dibu' en los The Best.
© Getty ImagesMessi deja de lado al 'Dibu' en los The Best.

Este miércoles se entregaron los premios “The Best” 2025, un galardón tradicional que entrega la FIFA todos los años. Este reconocimiento distingue a los mejores jugadores, entrenadores y equipos de la temporada, a través de una votación de los propios protagonistas. Luego, esos sufragios salen a la luz y se transforman en públicos.

En este sentido, uno de los que ha trascendido e impactado ha sido el de Lionel Messi. El astro argentino y actual capitán de Inter Miami fue parte de los futbolistas que emitieron su voto en esta premiación. Dentro de sus elecciones, una en particular llamó la atención de los fanáticos, especialmente en su país por medio de las redes sociales.

El talentoso delantero dejó de lado a su compatriota Emiliano Martínez al votar el ‘mejor portero del año’. El ‘Dibu’, que había ganado los últimos dos años en la categoría, no tuvo su mejor temporada y, si bien estaba nominado, corría con pocas chances. En Argentina, más allá del bajo nivel del arquero del Aston Villa, causó asombro la decisión de Messi.

Messi y Dibu Martínez, compañeros en Argentina [foto: Getty]

Al tocarle escoger el más destacado en la portería, Lionel Messi se inclinó por Gianluigi Donnarumma, quien fuese candidato por su temporada en PSG. En el equipo francés, el portero italiano tuvo actuaciones fantásticas y además, ganó todos los títulos jugados en la temporada 24-25. Por su gran año allí, fue fichado luego por el Manchester City.

No obstante, mientras que Donnarumma fue su primer elegido, la ‘Pulga’ colocó a Dibu en el segundo puesto. En el podio, puso al italiano, al argentino y en tercer lugar a Thibaut Courtois, dueño del arco de Real Madrid. Así y todo, los usuarios argentinos no dejaron de asombrarse porque Messi no tuvo esa ‘generosidad’ de elegir a su compatriota.

Los votos de Lionel Messi para mejor jugador y DT en The Best 2025:

Al mismo tiempo, se conocieron los demás sufragios del “10” en el galardón de la FIFA. Inicialmente, el rosarino eligió a Ousmane Dembelé en la categoría “mejor jugador del año” (dejando a Kylian Mbappé segundo y Lamine Yamal tercero). Por último, el atacante votó a Luis Enrique en la categoría “mejor entrenador del año” (con Hansi Flick y Mikel Arteta completando el podio).

martín zajic
Martín Zajic
