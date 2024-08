Rafael Nadal anunció recientemente que no participará del US Open 2024. El tenista español se ha visto perjudicado por distintos inconvenientes físicos en el último tiempo y precisamente por este mismo motivo decidió bajarse del próximo Grand Slam. “Extrañaré esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales en Nueva York en Ashe, pero no creo que pueda dar el 100% esta vez“, anunció la semana pasada en sus redes sociales.

El máximo ganador del Roland Garros (14) viene de una decepcionante participación en los Juegos Olímpicos París 2024, donde quedó eliminado no solo ante Novak Djokovic en segunda ronda, sino también en cuartos de final de Dobles Masculino -contra la pareja estadounidense Austin Krajicek y Rajeev Ram- junto a Carlos Alcaraz.

Si bien nadie duda de que Nadal es uno de los mejores deportistas de la historia, lo cierto es que el paso del tiempo le ha quitado explosividad y a sus 38 años ya no es aquel tenista que consiguió un total de 22 torneos Grand Slam. En este contexto, le recomendaron que le ponga un punto final a su carrera a pesar de su anuncio de que será parte de la Laver Cup en Berlín.

Piden el retiro inmediato de Rafael Nadal tras bajarse del US Open

El portal ‘Daily Express’ realizó una encuesta y los lectores pidieron a Rafael Nadal que se retire. Puntualmente, el 74% de los votantes coindicieron en que los Juegos Olímpicos de París 2024 tendría que haber sido lo último de Rafael Nadal como jugador profesional.

El propio Rafa declaró luego de la mencionada competencia: “Queréis que me retire todos los días, chicos, me lo pedís. Estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo. No puedo vivir cada día con la sensación de que será o no será mi último partido”. Tras ello, anunció su baja del US Open 2024 y crecen las especulaciones. ¿Colgará la raqueta?

