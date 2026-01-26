¿Por qué Novak Djokovic avanzó sin jugar ante Jakub Mensik en el Australian Open 2026?

El Australian Open 2026 continúa a paso firme y esta semana inicia la última del primer Grand Slam del año. Ahora, solo quedan 8 tenistas y todos buscarán la gloria en la nación oceánica. Sin embargo, uno de ellos tendrá una leve ventaja sobre el resto.

Y es que el experimentado tenista Novak Djokovic, #4 del Ranking ATP, accedió a esta ronda sin haber jugado ni un minuto. Luego de vencer al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-3, 6-4 y 7-6, el multicampeón debía enfrentar al checo Jakub Mensik, de 20 años, por un lugar en el cuadro principal.

Sin embargo, el rival de turno decidió bajarse del partido y quedó descalificado. La razón radica en que el profesional tiene una lesión en el músculo abdominal. Mensik comunicó en sus redes sociales que, tras someterse a pruebas médicas y consultar con su equipo técnico, decidió no competir para evitar agravar la dolencia.

Así se expresó en Instagram el #16 del mundo: “Es difícil escribir esto. Después de hacer todo lo posible para seguir adelante, tengo que retirarme del Abierto de Australia debido a una lesión muscular abdominal que ha progresado en los últimos partidos. Tras largas conversaciones con mi equipo y los médicos, decidimos no pisar la pista mañana. Aunque estoy decepcionado, llegar a la cuarta ronda aquí por primera vez es algo que recordaré por mucho tiempo“.

Y continuó: “Sentí muchísima energía de la afición y el ambiente en Melbourne fue realmente especial. Gracias a mi equipo por estar conmigo en cada paso y a todos los que me envían mensajes y me alientan: significa más de lo que saben. Ahora es el momento de recuperarnos adecuadamente”.

¿Cuándo y contra quién juega Novak Djokovic por los Cuartos de Final del Australian Open 2026?

Ahora, el tenista de 38 años se medirá en los Cuartos de Final ante Lorenzo Mussetti, #5 del Ranking ATP, quien venció a Taylor Fritz la ronda anterior. El duelo será este martes 27 de enero con horario a definir. En caso de clasificar, el italiano Jannik Sinner podría ser rival en Semifinales.

