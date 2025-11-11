Es tendencia:
logotipo del encabezado
TENIS

Rafael Nadal revela su propio “Big 4” de los mejores tenistas de todos los tiempos

El histórico tenista español se puso en el top 4 y eligió a estos otros tres tenistas entre los mejores de la historia.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Los mejores tenistas de la historia según Nadal.
© Getty ImagesLos mejores tenistas de la historia según Nadal.

Como sucede en cada disciplina, el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos también divide al mundo del tenis. No hay una respuesta definitiva: cada generación tiene sus ídolos, y los aficionados suelen valorar distintos factores como los títulos, la técnica o la longevidad.

Publicidad

A lo largo de las décadas, varios nombres marcaron una época y dejaron huella en el circuito profesional. Desde los pioneros de las primeras eras hasta las estrellas modernas, el tenis ha tenido figuras que redefinieron el deporte y elevaron el nivel de competencia a otro nivel.

Entre ellos, uno de los grandes referentes es sin dudas Rafael Nadal, considerado por muchos como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. El español, ya retirado de la actividad profesional, sigue generando repercusión con cada aparición pública o entrevista, especialmente cuando se refiere a temas históricos.

Rafael Nadal campeón del US Open (Getty Images)

Rafael Nadal campeón del US Open (Getty Images)

Publicidad

En las últimas horas, el ex número uno del mundo volvió a ser tendencia tras revelar quiénes son, para él, los mejores tenistas de la historia. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron entre los fanáticos del deporte.

Los elegidos por Nadal

En diálogo con el medio Complex Sports, Nadal fue consultado por el famoso debate del “GOAT” (el más grande de todos los tiempos) y respondió con sinceridad: “Bueno, tal vez Rod Laver. Djokovic, Federer y probablemente yo, para ser honesto”.

Novak Djokovic sorprende al ponerle fecha a su retiro del tenis: “Sería estupendo”

ver también

Novak Djokovic sorprende al ponerle fecha a su retiro del tenis: “Sería estupendo”

Con esta declaración, el español no solo reconoció a sus dos grandes rivales de época, Roger Federer y Novak Djokovic, sino que también incluyó a Rod Laver, una leyenda que dominó en los años 60 y ganó los cuatro Grand Slams en un mismo año.

Publicidad

En síntesis

  • El extenista Rafael Nadal nombró a cuatro jugadores como los mejores de la historia.
  • Nadal incluyó a Djokovic, Federer y a sí mismo en el debate del “GOAT” del tenis.
  • Rod Laver también fue mencionado por Nadal, destacando al dominador de los años 60.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz: una rivalidad que puede durar menos de lo esperado
Opinión

Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz: una rivalidad que puede durar menos de lo esperado

Los mejores tenistas de la historia, según Messi
Tenis

Los mejores tenistas de la historia, según Messi

El mensaje de Rafael Nadal para Carlos Alcaraz tras el US Open
Tenis

El mensaje de Rafael Nadal para Carlos Alcaraz tras el US Open

¿Qué evitaría el crecimiento de Gil Mora y Obed Vargas?
Selección Mexicana

¿Qué evitaría el crecimiento de Gil Mora y Obed Vargas?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo