Como sucede en cada disciplina, el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos también divide al mundo del tenis. No hay una respuesta definitiva: cada generación tiene sus ídolos, y los aficionados suelen valorar distintos factores como los títulos, la técnica o la longevidad.

Publicidad

Publicidad

A lo largo de las décadas, varios nombres marcaron una época y dejaron huella en el circuito profesional. Desde los pioneros de las primeras eras hasta las estrellas modernas, el tenis ha tenido figuras que redefinieron el deporte y elevaron el nivel de competencia a otro nivel.

Entre ellos, uno de los grandes referentes es sin dudas Rafael Nadal, considerado por muchos como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. El español, ya retirado de la actividad profesional, sigue generando repercusión con cada aparición pública o entrevista, especialmente cuando se refiere a temas históricos.

Rafael Nadal campeón del US Open (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

En las últimas horas, el ex número uno del mundo volvió a ser tendencia tras revelar quiénes son, para él, los mejores tenistas de la historia. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron entre los fanáticos del deporte.

Los elegidos por Nadal

En diálogo con el medio Complex Sports, Nadal fue consultado por el famoso debate del “GOAT” (el más grande de todos los tiempos) y respondió con sinceridad: “Bueno, tal vez Rod Laver. Djokovic, Federer y probablemente yo, para ser honesto”.

ver también Novak Djokovic sorprende al ponerle fecha a su retiro del tenis: “Sería estupendo”

Con esta declaración, el español no solo reconoció a sus dos grandes rivales de época, Roger Federer y Novak Djokovic, sino que también incluyó a Rod Laver, una leyenda que dominó en los años 60 y ganó los cuatro Grand Slams en un mismo año.

Publicidad

Publicidad

En síntesis