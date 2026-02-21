Así quedó el Ranking tras el título de Carlos Alcaraz contra Arthur Fils en el ATP 500 de Doha

Carlos Alcaraz sigue sin perder partidos en 2026. El español se transformó en el campeón del ATP 500 de Doha luego de vencer a Arthur Fils por 6-2 y 6-1 en tan solo 50 minutos de juego.

Si bien el número uno del mundo era el claro favorito a ganar el título, no se esperaba en la previa que sea una final tan favorable para el español. Después de coronarse por primera vez en el Abierto de Australia, Carlos Alcaraz sumó un nuevo título en su carrera.

El español derrotó a Arthur Rinderknech en la ronda de 32, a Valentin Royer en octavos de final, a Karen Khachanov en cuartos de final, a Andrey Rublev en la semifinal y finalmente hizo lo propio con Arthur Fils en la final del ATP 500 de Doha.

Esta es la primera vez que Carlos Alcaraz gana el torneo de la ciudad de Qatar. El español tiene un récord de 12-0 en 2026 y está jugando en un nivel increíble. Es difícil predecir cuándo perderá su primer partido del año, pero por lo pronto parece invencible.

Lógicamente Carlos Alcaraz se mantiene cómodo como número uno del mundo en el Ranking ATP y sigue aumentando la brecha con Jannik Sinner, el #2 de la clasificación. Después hubo algunos cambios en el top 10 y top 20 por lo sucedido en Doha.

El Ranking ATP tras el título de Carlos Alcaraz