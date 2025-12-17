Sorpresa en el mundo del tenis. Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrer separan sus caminos a partir de 2026 luego de más de siete años trabajando juntos. Durante ese lapso, el murciano llegó a lo más alto del ranking ATP y ganó seis títulos de Grand Slam a su corta edad.

El propio Alcaraz anunció la separación a través de una larga carta en redes sociales que reza: “Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”. En la misma, el tenista español agradece a su coach por haberlo ayudado a hacer realidad sus “sueños de niño”.

“Si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar”, continúa el escrito. Y añade: “Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos”.

La carta completa de Carlos Alcaraz para Juan Carlos Ferrer

Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador.

Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo.

Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar.

Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos.

Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando.

Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro.

Gracias por todo, Juanki!

