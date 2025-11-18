Tan solo queda por disputarse el Final 8 de la Copa Davis para que finalice la temporada 2025 del tenis, al menos en lo que refiere a los torneos más importantes. Carlos Alcaraz se suponía que iba a estar presente con España, pero el español se bajó.

Carlos Alcaraz perdió el domingo la final del ATP Finals frente a Jannik Sinner, pero al menos el español terminará la temporada como el número uno del mundo. Sin embargo, el partido ante el italiano le produjo una molestia que es la que lo lleva a bajarse de la Copa Davis.

“Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir“, escribió en un inicio el nacido en Murcia a través de sus redes sociales.

Carlos Alcaraz recibió tratamiento médico en la final del ATP Finals (Getty Images)

“Siempre he dicho que jugar con España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa…”, concluyó Carlos Alcaraz su mensaje anunciando que por la molestia en el isquiotibial no puede competir en la Copa Davis.

Fin de temporada para Carlos Alcaraz

De esta manera, el número uno del ranking ATP no competirá más en el año de manera oficial pero sí Carlos Alcaraz tiene programadas dos exhibiciones para lo que resta de 2025: el próximo 7 de diciembre en Nueva Jersey se enfrentará con Frances Tiafoe y el 8 con Joao Fonseca en Miami.

Los países que buscan el título en la Copa Davis

España

Italia

Argentina

Alemania

Austria

República Checa

Francia

Bélgica

