Rafael Nadal y Roger Federer son considerados dos de los mejores tenistas de la historia. El español aún sigue en actividad y el suizo se retiró en 2022, pero entre ambos acumulan un total de 42 títulos de Grand Slam.

Durante largos años los dos tenistas se enfrentaron en numerosas ocasiones y compitieron por los grandes títulos antes de la aparición ganadora de Novak Djokovic. Rafael Nadal y Roger Federer jugaron 40 veces entre sí y el historial terminó a favor del español (24-16).

Más allá de esta rivalidad, ambos lograron generar un buen vínculo fuera de la pista, al punto de que el suizo le pidió al español de jugar un dobles en la Laver Cup 2022, el día de su último partido.

Rafael Nadal estuvo en el “Hormiguero”, un famoso programa en España, y allí habló de varios temas y uno de los que tocó fue justamente su relación y su rivalidad con Roger Federer.

Las palabras de Rafael Nadal con Roger Federer

“Es un muy buen compañero. Hemos hecho muchas cosas bonitas juntos, también hemos competido por los torneos más importantes durante la mayor parte de nuestras carreras”, comentó en primera medida el español.

“La gente que es normal termina teniendo un aprecio para su mayor rival. Hemos entendido el deporte de una manera sana y eso no quita la competitividad. Pero hemos llevado nuestra rivalidad de una manera adecuada y sensata y hemos sabido apreciarnos durante y después de la competición“, concluyó Rafael Nadal.

¿Rafael Nadal se retira?

El español estuvo presente en los Juegos Olímpicos 2024, en los que disputó tanto el cuadro individual como el dobles varonil con Carlos Alcaraz. Rafael Nadal fue con el deseo de ganar una medalla, pero no logró cumplir con lo cometido. Luego de París, el manacorí anunció que no jugaría el US Open y que se tomaría un descanso.

Esta decisión generó una discusión sobre su posible retiro, pero Rafael Nadal lo desmintió: “Yo no puedo vivir pensando diariamente en la retirada. Me he dado un margen y me he dado la opción de disfrutar del tenis tras un año de parón. Cuando tenga la decisión clara os lo contaré, pero no me lo preguntéis porque voy a acabar creyéndome que me tengo que retirar ya”.

