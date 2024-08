El máximo ganador de Roland Garros no escapó a la pregunta y explicó los motivos de su elección.

El ránking ATP indica que Jannik Sinner es el número 1 del mundo actualmente. No obstante, el italiano sabe que está por detrás de otros tenistas en actividad como Novak Djokovic o Rafael Nadal en la consideración histórica. Estos últimos dos son precisamente los que más Grand Slams han ganado y, junto a Roger Federer, protagonizan el debate sobre quién es el GOAT.

Cada uno tiene sus méritos y Nole parece haber dado un gran golpe sobre la mesa con la obtención de la medalla dorada en París 2024, el único gran pendiente en su carrera. Ahora bien, Rafa Nadal le puso fin a esta discusión y no dudó a la hora de elegir al mejor.

El mejor tenista de la historia para Rafael Nadal

Rafa Nadal eligió a Novak Djokovic como el mejor de todos los tiempos. En diálogo con el programa español ‘El Objetivo’, el oriundo de Manacor aseguró: “Diría que Djokovic es el mejor de la historia. Los números dicen que sí, que es el mejor y para mí lo es”. Cabe mencionar que Nole lo superó tanto a él como a Roger Federer en Grand Slams, con 24, y viene de obtener su primera medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la misma línea, Nadal dijo sobre el carácter de Djokovic: “Cuando veo a alguien con tanto éxito, enfadarse tanto a mí no me gusta. Sin embargo, creo que la imagen que proyecta es peor de lo que es en realidad. Es una buena persona, con sus errores. La frustración le dura el momento de romper la raqueta. Después está preparado para jugar al cien por cien otra vez”. Por último, ratificó: “Es el mejor que he visto. Ha tenido mejor cuerpo y eso cuenta”.

Novak Djokovic ganó la medalla dorada en París 2024

Rafael Nadal valoró su rivalidad con Roger Federer

Durante muchos años, el partido más atractivo en el mundo del tenis fue Rafael Nadal vs. Roger Federer, un choque de estilos que luchaban entre sí en los torneos más importantes. Sobre esta etapa, Rafa valoró: “Nos hemos ayudado mutuamente. También nos hemos quitado mucho. Conseguimos un nivel de autoexigencia difícil de repetir porque sabíamos que no podíamos fallar. Esa competición nos llevó al límite”. Y aseguró: “No lo consideraría amigo, pero sí alguien familiar, con quien tengo una gran relación”.

