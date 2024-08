Lección para Carlos Alcaraz: Rafa Nadal explicó por qué nunca rompió una raqueta

Carlos Alcaraz quedó en el ojo de la tormenta días atrás luego de romper su raqueta en la derrota contra Gael Monfils en el Masters 1000 de Cincinnati. Al murciano nunca se lo había visto así de enajenado y su ataque de furia generó un sinfín de repercusiones en las redes sociales.

En este contexto, el número 3 del Ranking ATP salió a disculparse públicamente por sus actos. “Trabajaré para que no vuelva a repetirse”, aseguró. Sin embargo, este inusual episodio también dio lugar a recordar las palabras de Rafael Nadal años atrás sobre por qué nunca rompió una raqueta.

Al ser consultado por esto, el máximo ganador de Roland Garros (14), expresó: “Mi familia no me hubiera permitido romper una raqueta. Para mí, romper una raqueta significaría no haber tenido el control de mis emociones“.

Rafael Nadal no consiguió medallas en París 2024 (IMAGO)

Las disculpas de Carlos Alcaraz tras romper su raqueta en Cincinnati

El murciano se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) y escribió: “Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista. Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse. Es hora de pensar en NYC!”.

¿Por qué Rafael Nadal no juega el US Open 2024?

El propio Rafa explicó que su ausencia en el US Open 2024 se debe a inconvenientes físicos. “Hola a todos, escribo hoy para haceros saber que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar donde tengo recuerdos increíbles. Extrañaré esas sesiones eléctricas y especiales nocturnas en NYC en Ashe, pero no creo que sea capaz de dar mi 100% esta vez“, escribió Nadal en sus redes.

