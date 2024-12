Mucho se ha hablado sobre posibles movimientos de Rayados, Toluca, Chivas, América y otros equipos de la Liga MX en el mercado de fichajes. Sin embargo, en Tigres UANL hasta el momento reina la cautela y ha trascendido poca información con respecto a los auriazules.

Dicho esto, el nombre de Alan Franco apareció en las últimas horas como posible refuerzo del club. El ecuatoriano de 26 años pertenece al Atlético de Mineiro y recientemente disputó la final de la Copa Libertadores 2024 con el equipo brasileño.

ver también Tigres busca al reemplazante de André-Pierre Gignac y ficharía un europeo que sería la bomba del mercado

Según lo revelado por el medio brasileño RTI Esporte, Tigres habría ofertado 2.5 millones de dólares por el 80% de la ficha del centrocampista. Ante estos rumores de su posible venta a los Felinos, Alan Franco se expresó públicamente y dijo no estar enterado del tema.

Publicidad

Publicidad

“La verdad, la verdad, yo no sé nada… (El futbol mexicano) tiene varios equipos que son fuertes, entonces, yo no lo veo con malos ojos, pero, me gusta mucho Brasil, me gusta mucho la Liga brasileña, por la cantidad de equipos, por el campeonato que es muy difícil y complicado”, comentó el ecuatoriano en Direct Fútbol.

Alan Franco disputó la final de la Copa Libertadores 2024 (IMAGO)

“La verdad no tuviera ningún problema de mantenerme en Brasil o irme a México, pero no estoy al tanto de la situación. Si hay algo formal o no, primero debe pasar por mi representante”, agregó Alan Franco en relación al supuesto interés de Tigres por el jugador.

Publicidad

Publicidad

Los números de Alan Franco con Atlético Mineiro en 2024

Alan Franco tuvo un año largo con Atlético Mineiro al disputar la final de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil. El ecuatoriano jugó 51 partidos con el Galo y en 42 de ellos fue titular, aunque no convirtió goles ni dio asistencias. El volante tiene contrato con el club brasileño hasta diciembre de 2025, por lo que podría salir por una cifra baja.