El futbol mexicano podría perder a una de sus figuras más importantes. En las últimas horas, comenzó a circular el rumor de que Inter Miami de la MLS tendría en la mira a Ángel Correa, delantero argentino que se ha consolidado como pieza clave de Tigres durante la temporada reciente. Según informó ESPN, el club estadounidense estaría interesado en sumar al atacante para la próxima temporada. Correa, que brilló varios años en el Atlético de Madrid antes de llegar a México, ha demostrado ser determinante en los momentos más importantes del equipo felino.

Correa no solo ha sido fundamental dentro del campo, sino que su llegada a México representó también una gran inversión por parte de Tigres, que apostó fuerte para reforzar su plantilla y buscar el campeonato. Su rendimiento ha confirmado que la apuesta valió la pena, convirtiéndose en uno de los jugadores más influyentes del plantel.

La posibilidad de que Correa reencuentre a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, con quienes fue campeón del mundo con la selección argentina, agrega un atractivo extra para que la MLS se convierta en un destino tentador para el delantero.

El contrato de Ángel Correa con Tigres

El vínculo de Correa con Tigres se extiende hasta 2030, lo que refleja la importancia que tiene dentro del club y la magnitud de la inversión que realizó la institución para asegurarse sus servicios a largo plazo. Este detalle será clave en cualquier negociación futura con Inter Miami.

Mientras tanto, en México se mantiene la expectativa sobre si Tigres logrará retener a su figura o si finalmente se concretará su salida hacia la MLS, donde su nombre ya empieza a sonar con fuerza entre los rumores de mercado.

