Juan Brunetta sostuvo una entrevista con Futbol Picante para ESPN donde una de las cosas que llamaron la atención fue una imagen en la que se veía a André-Pierre Gignac con la camiseta de Boca Juniors, en ese momento se especuló que el futbolista tenía cierto interés en irse al conjunto argentino, por lo que ahora que se pudo se lo cuestionó al jugador de Tigres.

Sin embargo, este respondió sobre una historia y es que dejó en claro que Gignac siempre ha sido fan de Riquelme, por lo que el directivo del equipo Xeneize habría mandado esa camiseta para que el futbolista francés la tuviera, por eso es muy común que la vean con la remera puesta. Pero no fue la única historia que reveló.

“El Gordo es muy fanático de Riquelme, no me acuerdo si él dijo del Marsella, no me acuerdo, pero sí es muy fanático de Román y ahí está la foto. Esa (camiseta) se la mandó Román, creo que me dijo, porque creo que él habla de vez en cuando y se la mandó y ahí la tiene puesta”. Juan Brunetta para ESPN

Gignac rechazó a Boca por Tigres

Y es que respondiendo a otra de las preguntas en la entrevista, se le cuestionó si en algún momento Gignac le había contado de algún acercamiento que hubiera tenido el equipo de Boca para poderse llevar al jugador, por lo que confirmó que sí en su momento le platicó que sí lo habían llamado, pero por Tigres rechazó la oportunidad.

“Él sí me contó una vez que lo llamaron, pero creo que era cuando Boca jugaba la Libertadores no sé si 2017 o 2018, sí le habían llamado, pero la verdad es que en Tigres es el máximo ídolo en la historia del club y era muy difícil. El Tigres para Andrés, te diría que hasta más que Marsella, así que mira lo que te digo, pero sí lo llamaron, él me dijo”. Juan Brunetta

