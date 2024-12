Toluca comenzó a diagramar lo que será un año exigente en el que los Diablos Rojos buscarán cortar la sequía de títulos. Para lograr esto, la directiva decidió reemplazar a Renato Paiva con Antonio Mohamed luego de lo que fue la eliminación por los cuartos de final de la Liguilla ante América.

El Turco Mohamed tiene vasta experiencia en el futbol mexicano y ha ganado títulos con América, Rayados y Xolos. El entrenador argentino fue presentado en Toluca este lunes 16 de diciembre y el técnico habló por primera vez en conferencia de prensa.

Uno de los futbolistas que pertenece a Toluca que genera más incertidumbre es Leo Fernández, quien tuvo un 2024 con un rendimiento muy alto jugando para Peñarol. En este sentido, el Turco Mohamed habló sobre qué pasará con el uruguayo en 2025.

“Leo es un gran futbolista. Lo he enfrentado y también lo vi este año en la Copa Libertadores. Estamos en reuniones para definir qué es lo mejor para el jugador y también para la institución“, manifestó el entrenador de los Diablos Rojos en relación a la situación del uruguayo.

Leo Fernández tuvo un gran año en Peñarol (Getty Images)

Peñarol sueña con retener a Leo Fernández y comprarlo, pero se estima que Toluca pediría aproximadamente 7 millones de dólares por su pase. Más allá del deseo del Manya, seguramente otros equipos también muestren interés en el uruguayo luego del 2024 que tuvo.

El objetivo de Toluca para 2025

Por otra parte, el Turco Mohamed dio más detalles de cómo se dio su llegada a Toluca: “Cuando Toluca me habló no lo dudé ni un segundo. Toluca busca lo que uno pretende. Te da las herramientas que un cuerpo técnico quiere para buscar la excelencia. No dudé y aquí estoy”.

“El objetivo es llegar a la final y ganarla. ¿Qué le falta a la institución? Nada, redondear la plantilla, mejorar en muy pocos puntos y aportar la experiencia del futbol mexicano. Nosotros buscaremos sacarlo adelante con la experiencia. Puedes hacer 18 jornadas perfectas y luego quedar fuera. Conocer este futbol mexicano es una ventaja”, concluyó el técnico argentino.