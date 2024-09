La revelación del actual comentarista y ex entrenador sobre su segundo paso en los Diablos Rojos y los manejos en el mercado.

Ricardo La Volpe ya se retiró como entrenador desde hace unos años. El último equipo que dirigió el ex portero fue Toluca, donde estuvo de marzo de 2019 hasta noviembre de ese mismo año.

Ricardo La Volpe no tuvo una buena experiencia ese año con los Diablos Rojos y ni en el Apertura ni en el Clausura logró meter a Toluca en la Liguilla. Por eso mismo, a fines de 2019 se despidió del club y no volvió a dirigir más.

La actualidad de Toluca, comparado a ese momento, cambió de forma considerable a pesar de que aún los Diablos Rojos no logran desde hace tiempo ganar un título. Sin embargo, los Diablos Rojos suelen clasificarse a la Liguilla sin problemas.

En el último mercado de fichajes Toluca realizó una inversión importante y, de hecho, es el club de la Liga MX que más dinero gastó en incorporaciones. La estrategia de la directiva de los Diablos Rojos está clara, algo en lo que Ricardo La Volpe criticó en su segundo paso como entrenador del equipo.

La revelación de Ricardo La Volpe sobre su última experiencia como entrenador de Toluca

El actual comentarista estuvo en el programa “Conversatorio Diablo” y allí reveló que él no se encargaba de los fichajes del plantel, sino que el promotor Uriel Pérez era quien manejaba el mercado.

“Si contratan a un técnico, es a él a quien le tienen que preguntar. En mi segundo período el que manejaba todo en Toluca era Uriel Pérez”, afirmó Ricardo La Volpe sobre lo sucedido en el pasado.

Además, el ex técnico habló sobre las supuestas reuniones que realizaba el promotor con jugadores y directivos en el restaurante Sonora: “Son tan tontos… Iba a comer y el mesero me decía: ‘¿Por qué no vino ayer? Estaban reunidos allá arriba’”.