Toluca ha hecho una gran inversión en el último mercado de pases, más que cualquier otro equipo de la Liga MX, con el objetivo de terminar con la sequía de títulos y conseguir la onceava estrella.

En este sentido, más allá de las nuevas incorporaciones, Renato Paiva es una de las piezas fundamentales de los Diablos Rojos para cumplir las expectativas del club. Sin embargo, en las últimas horas el entrenador portugués fue vinculado con el Benfica.

Renato Paiva estuvo más de 15 años en las Fuerzas Básicas del Benfica y conoce al club a la perfección. Por eso, luego de la salida de Roger Schmidt en agosto pasado, el club portugués tuvo en carpeta al entrenador de Toluca. Finalmente, el DT portugués habló públicamente sobre esta cuestión.

¿Toluca o Benfica? Renato Paiva habló de su futuro

“Siempre que Benfica se queda sin entrenador aparece mi nombre por mi pasado, porque trabajé en el club, porque soy aficionado y obviamente también porque valoran mi calidad como entrenador. Entonces es verdad que mi nombre estuvo encima de la mesa”, comentó en un inicio Renato Paiva en el Diario AS.

No obstante, el DT de los Diablos Rojos le fue fiel a Toluca: “Pero también es verdad que yo he sido claro con mi agente y mis cercanos. Toluca es un proyecto al cual yo no voy a abandonar por diferentes motivos“.

“Primero porque tengo palabra, estoy a mitad de proyecto y estamos haciendo una plantilla muy importante. Como yo he dicho, no voy a hacer el pastel para que venga otro a comerlo“, agregó Renato Paiva sobre su posible salida al Benfica.

“Estoy ilusionado con los jugadores que tenemos, las personas con las que trabajo en el club son maravillosas y se merecen mi respeto porque pensaron en mi para dirigir a este tremendo club y por ser el que ellos creen que puede terminar con la sequía de títulos“, concluyó el DT de Toluca, quien de esta manera manifestó que se quedará en Toluca.

Luego de la salida de Roger Schmidt y de barajar a Renato Paiva como opción, finalmente el Benfica eligió a Bruno Lage como su nuevo entrenador, quien ya dirigió al club portugués de 2018 a 2020.

