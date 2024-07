Por tratarse de dos equipos que se armaron para buscar salir campeón, la contienda entre Cruz Azul y Toluca estuvo muy caliente, dentro del campo pero también fuera del mismo, con los fanáticos de ‘La Máquina’ como protagonistas en las gradas del Estadio Azul.

Es que en el post-partido del encuentro que finalizó igualado 1-1, Tiago Volpi reclamó públicamente cánticos homofóbicos del público celeste, mientras se disputaba el segundo tiempo del compromiso, cuando el conjunto escarlata mantenía la ventaja en el marcador.

El grito en sí de los espectadores del equipo local había sido el popular aunque repudiable “Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, eso no es un portero es una p* de cabaret”, que en alguna ocasión había sido sancionado por las autoridades en sus incipientes orígenes, por el fuerte mensaje que transmite.

El portero brasileño platicó luego del juego y aseguró no comprender los criterios en lo que respecta a los gritos condenables como este. “Yo no digo más nada porque al final dicen que no se puede más y que hay que parar el partido; luego es una regla, después es otra… la verdad, no sé ahora si se puede o si no se puede“, expresó confundido Volpi, que sumó la bronca que tenía por el gol que le convirtió Sepúlveda sobre la hora.

Consecuentemente, el guardavalla señaló al juez Jesús Rafael López por pasar por alto la situación y no tomar ninguna medida al respecto, incluso cuando el canto volvió a repetirse. “Le comenté al árbitro para parar el partido justo por eso, hablé con él pero no me hizo caso, no me dijo nada y bueno luego siguió el partido“, agregó el experimentado futbolista que se ubica bajo los tres postes de Toluca.

“Si es una regla y estamos tratando de que en el mundo que vivimos hoy no haya más este tipo de cosas, yo digo que hay que respetar, ¿no? Al final es parte de la sociedad y si ya está prohibido, está prohibido y no se puede hacer“, concluyó con mucho enojo Tiago Volpi en conversación con los reporteros de Octava Sports antes de dejar el estadio.

Los gritos homofóbicos de la afición de Cruz Azul a Tiago Volpi: