La parcialidad escarlata no dejó pasar uno de los bajos rendimientos de la noche en el Ciudad de los Deportes.

El público del Toluca no quedó muy a gusto luego de la igualdad con sabor a derrota, por la cuarta jornada del Apertura ante Cruz Azul. En lugar de sumar un punto, la mayoría piensa que se perdieron dos, y en este sentido arremetieron contra uno de los futbolistas que incidió en el marcador.

Más allá de los reclamos a Renato Paiva por sus sustituciones que cambiaron la postura del equipo a una posición más relegada y defensiva, muchos aficionados culparon a uno de los ya más cuestionados, por no haberse llevado la victoria del estadio del conjunto celeste.

El principal apuntado por su actuación en casa de ‘La Máquina’ ha sido Robert Morales, a quien encima le tocó ingresar ni más ni menos que por Paulinho, que venía de dar la asistencia del 1-0 para el gol de Maxi Araujo. El paraguayo tuvo un segundo tiempo discreto, que cerró con un disparo al poste.

Robert Morales, muy reprobado por sus minutos [Foto: Toluca FC]

El delantero sudamericano, que comenzó el mercado de fichajes siendo uno de los nombres a desprenderse por la directiva de Toluca, de momento continuó en la institución y sigue siendo resistido por gran parte de la parcialidad de los ‘Diablos’, aunque tampoco hace mucho por revertirlo.

Los fanáticos no tuvieron paciencia con su media hora disputada en campo, y llenaron las redes de comentarios de malestar. “Es un bulto, se jugó sin un hombre”, “No corre, no presiona, no hace nada”, “Es increíble la hueva con la juega, mi abuelo corre más” y “Sigue robando la pantera”, fueron algunos de los testimonios de los simpatizantes, disgustados con lo que vieron, desde las gradas o en televisión.

Otros usuarios, también intolerantes con su rendimiento, propusieron medidas más cruciales contra el paraguayo. “¿No se le puede rescindir?”, “No debe disputar ni un solo minuto más en Toluca” y “Toluca debería de mandar a la Sub 20 a Morales y subir al que sea, es un martirio verlo”, otros de los posteos del público escarlata, sobre todo mediante la red social de ‘X’, donde se mostró más enojo.

