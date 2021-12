"No huyas", el ex jugador del Manchester United que increpó a Cristiano Ronaldo

El Manchester United tuvo una primera mitad de temporada que no esperaba, teniendo en cuenta las llegadas de estrellas como Cristiano Ronaldo, Raphael Varane y Jadon Sancho, entre otros. Tal es así que en la fase de grupos de la Champions avanzó primero pero tuvo que sudar y mucho en todos sus encuentros. En la Premier League, por otro lado, se quedó muy lejos de pelear por el título y también de meterse en zona de Champions, por lo que tendrá que comenzar a sumar de a tres...

Y este duro momento se ve reflejado en acciones de varios futbolistas del plantel, uno de ellos es CR7, la máxima referencia y mejor jugador de la plantilla. Luego del reciente pobre 1-1 contra el Newcastle (va anteúltimo), donde incluso mereció perder el portugués se fue directo para el vestuario sin saludar a nadie. Y generó mucha bronca en Gary Neville, leyenda del United.

El ex defensor del club, que es ahora comentarista en el Monday Night Football, dijo: "Tienes que estar ahí cuando tus compañeros de equipo te necesiten en esos momentos. Al fin y al cabo, me encanta Ronaldo, es el mejor que he visto en mi vida, pero no huyas así. No lo voy a tolerar".

Además, Neville agregó: "No me importa cómo hayas jugado, tienes que acercarte y aplaudir a los aficionados al final del partido. Acércate a ellos, especialmente cuando eres el mejor jugador del mundo, y uno de los más grandes de todos los tiempos".

Cristiano no fue el único jugador del Manchester que sufrió críticas, Bruno Fernandes, su compatriota, también: "También están las quejas de Bruno Fernandes. Es devastador para los jugadores más jóvenes cuando los dos mejores jugadores miran a los demás como si no fueran lo suficientemente buenos":