En el marco de la vuelta de las semifinales de la Copa de Portugal, el Fútbol Club Oporto derrotó 3-2 de forma agónica al Famalicão en el Estadio do Dragão. Los locales remontaron el resultado con dos tantos en los últimos instantes del tiempo extra, con lo que evitaron la definición por los penales y sellaron boleto a la Final. Pero no todo fue color de rosas...

El partido se vivió con muchísima tensión en todo momento, y hubo consecuencias muy fuertes. Pepe, histórico defensor que dejó huella en el Real Madrid y en la Selección de Portugal, fue titular en el elenco azul y blanco. Y, lamentablemente, sufrió la discriminación por parte de un rival que justamente pasó por la Liga MX.

El capitán de Porto denunció públicamente a Santiago Colombatto, mediocampista argentino que pertenece a León y debe regresar del préstamo de cara al Torneo Apertura 2023. Según lo que comentó para la emisora estatal portuguesa RTP, tuvo un acto racista dentro del campo de juego.

"Es muy triste que esto ocurra entre atletas de este nivel. Desgraciadamente, el árbitro no tuvo coraje porque lo escuchó. Él (Colombatto) me llamó mono", aseguró el zaguero. Y más adelante culpó al silbante por quedarse de brazos cruzados: "Él lo escuchó. Iba a tientas, decía que no había sido 'mono', que había sido 'monada' (...). Le dije que estaba decepcionado con él. No mereció que le saludara. Tenía la autoridad y la evidencia para poder cambiar una historia oscura en el fútbol".

Los números de Santiago Colombatto en la Liga MX

Santiago Colombatto fue fichado por el Club León en agosto del 2021 procedente del Sint-Truiden, club que milita en la primera división de Bélgica. Disputó un total de 50 partidos con la playera de la Fiera: anotó 6 goles, repartió 2 asistencias, recibió 15 amarillas y fue expulsado 1 vez.