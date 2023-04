Aunque Gerard Piqué fue un gran defensor dentro del campo, sus conductas le han traído algunos problemas, existiendo personas que no están de acuerdo con la forma en las que se comporta en su vida personal.

Con un humor ácido, el exdefensa de 36 años no tiene miedo a ser políticamente incorrecto, estando constantemente en el ojo público, pese a que desde hace algunos meses anunció su retiro profesional.

La separación de Shakira y su nuevo rol como presidente de la Kings League hacen que constantemente su nombre sea tendencia. Esta ocasión, ocurrió por un comentario que no agradó mucho a los fans mexicanos.

“Quiero decir algo que no me pueda caer hate, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, dijo recordando una anécdota que perjudicó a Juan Guarnizo, colombiano radicado en México.

No es la primera ocasión

Durante la Copa del Mundo, Piqué también molestó a algunos mexicanos, luego de burlarse de la participación del Tricolor en Qatar, debido a que se quedó en la primera ronda, cuando existía esperanza de avanzar de fase.