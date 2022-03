La reciente eliminación del París Saint Germain de la Champions League ha ocasionado que las críticas a sus estrellas no paren, y es que tanto medios de comunicación europeos como fanáticos aseguran que no importa el dinero que se ha desembolsado en fichajes tan mediáticos como lo son el de Messi o Neymar, siendo este último una de las grandes decepciones, pues para muchos no se encuentra en las mejores condiciones físicas al igual que el argentino.

Pero la situación del brasileño podría ser más delicada, pues de acuerdo a lo más reciente declarado por el medio deportivo francés RMC Sport, el carioca estaría viviendo uno de los peores momentos de su carrera, pues lo señalan que es muy común que se ausente a los entrenamientos, además de que en las ocasiones que llega a dar señales de vida en el Parque de los Príncipes, habría llegado en estado de ebriedad.

Así lo dio a conocer Daniel Riolo, uno de los reporteros de RMC Sport:“Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar alcoholizado. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario”, así lo dio a conocer en el famoso programa “After Foot” de la ya mencionada emisora parisina.

Pero los ataques de Riolo no se contuvieron ahí, pues también decidió que era buen momento para hacer una sentida petición a los dirigentes de la escuadra parisina, ya que desea que por fin consigan definir otro futuro para el futbolista sudamericano, pues asegura que sus acciones comienzan a ser muy perjudiciales para el conjunto francés: “A la afición del PSG le importan una mie… las payasadas de Neymar. Que se vaya, está arruinando al club. A los seguidores del PSG no les importa que no le esté yendo bien, por su documental de Netflix y todo eso. Tienes que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño dentro del club”.

Eso no ha evitado que también critique a los empresarios y directivos en esta transmisión, pues señala que al final son parte del mismo sistema que no está ayudando al PSG a conseguir los resultados esperados: “El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, debería haber apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total”.