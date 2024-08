08:21hs Manchester City no busca reemplazo de Julián Álvarez

Pep Guardiola confirmó en conferencia de prensa que no incorporarán a nadie como alternativa para Erling Haaland: "Quizás sea un error, no lo sé, pero a mí me gusta trabajar con una plantilla no muy, muy, muy larga. No me gusta dejar a muchos jugadores sin jugar durante mucho, mucho tiempo”.