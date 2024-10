Liverpool pagó 41 millones por él, ahora juega en Cuarta División y no le alcanza ni para la renta

Luis Suárez siempre será recordado como el gran reemplazante de Fernando Torres en Liverpool luego de que el Niño se marchase al Chelsea en 2011 en un millonario traspaso. Sin embargo, el Pistolero no había sido la apuesta principal para la delantera de los Reds en dicho mercado de pases. Por el contrario, la directiva del conjunto de la Premier League había puesto sus fichas en Andy Carroll, delantero de 193 centímetros de estatura por el cual le pagaron 41 millones de euros al Newcastle.

Este gigante inglés había brillado con las Urracas y Liverpool decidió invertir gran parte del dinero de Fernando Torres en él, un movimiento que no terminó saliendo bien, pero que se maquilló por el excelente rendimiento de Lucho Suárez, quien llegó junto a Carroll en el mismo mercado de pases. Andy nunca pudo justificar el precio pagado por sus servicios y, aunque llegó a ser convocado a la Selección de Inglaterra, su carrera se fue apagando, al punto de que actualmente milita en la Cuarta División del futbol de Francia.

El camino de Andy Carroll desde Liverpool hasta la Cuarta División de Francia

Si bien Liverpool compró a Andy Carroll en 2011, para agosto de 2012 ya lo había cedido al West Ham, equipo que terminaría fichándolo en 2013. En los Hammers permaneció hasta 2019, año en el que regresó con el pase en su poder a Newcastle, club en el que había vivido sus mejores épocas.

No obstante, las segundas partes no suelen ser buenas y con Carroll no fue la excepción. Andy pasó sin pena ni gloria por las Urracas y, tras quedar libre en 2021, militó en Reading, West Bromwich y Amiens. No obstante, en septiembre de 2024 apareció un desafío que motivó al británico a sus 35 años: el Girondins de Bordeaux.

Este equipo de Francia ganó seis veces la Ligue 1, pero en la pandemia del Covid-19 comenzó a vivir una crisis que desembocó en su descenso a la Ligue 2 después de 30 años y en una posterior bancarrota que lo envió a la National 2 (Cuarta División). Es en este contexto que Andy Carroll fichó por Bordeaux, con el objetivo de devolver a este grande al lugar que se merece.

Andy Carroll no gana el dinero necesario ni para cubrir la renta en Girondins de Bordeaux

Tras su fichaje por Bordeaux, Andy Carroll brindó una entrevista para L’Equipe y confesó: “No te diré la cifra exacta de lo que cobro, pero para que te hagas una idea, desde que vivo aquí, alquilo una casita y mi salario es inferior al alquiler. Si me mudé al Burdeos fue obviamente no por el dinero, tenía ofertas para jugar en Arabia Saudí, pero eso no me interesaba”. En la misma línea, aunque el futbolista no reveló su salario, el citado medio informó que estaría alrededor de los 2.500 euros por mes.