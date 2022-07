Por qué N'Goló Kanté no juega el partido de Chelsea vs. América

En lo que refiere a la pretemporada de los equipos europeos, lo cierto es que Chelsea ya está en Estados Unidos para afrontar una serie de encuentros y así prepararse para la exigente campaña 2022-23. El primero de los duelos será nada más que contra el América en un verdadero cruce histórico para enriquecer al fútbol mexicano.

Casi 30 jugadores son los que el entrenador alemán, Thomas Tuchel, escogió para que los "Blues" transiten suelo norteamericano y continúen la preparación de una temporada que tiene muchas novedades en el equipo. Principalmente la de la salida definitiva del ruso Roman Abramovich como su dueño para la llegada de Todd Boehly, junto al grupo de inversiones estadounidense Clearlake Capital. Y los billetes no se han hecho esperar, ya que casi 80 millones de euros han invertido por Raheem Sterling y Kalidou Koulibaly, sus por ahora únicas incorporaciones.

Sin embargo, la expedición "Blue" no tiene en lista a una pieza fundamental del equipo como lo es N'Goló Kanté, quien junto a Ruben Loftus-Cheek se quedarán en Inglaterra. No se trata de una baja por elección del entrenador, sino que otro es el motivo que los aquejó a ambos, el cual te lo contaremos aquí.

+¿Por qué N'Goló Kanté no juega el partido de Chelsea vs. América?

La realidad es que N'Goló Kanté no va a jugar el partido de Chelsea contra América ya que el francés no cumple con las normas de vacunación por Covid-19 establecidas en Estados Unidos. Esto no solamente implica que se ausente para dicho cotejo, sino que también no estará en los siguientes dos compromisos (Charlotte y Arsenal) que asumirán los ingleses, ya que los mismos son en suelo estadounidense.

Amistoso Internacional: ¿Cuándo y a qué hora juegan Chelsea vs. América?

El partido Chelsea vs. América se llevará a cabo HOY, sábado 16 de julio, a partir de las 21:00 horas CDMX. El duelo se desarrollará en el Allegiant Stadium.