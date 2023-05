El artillero sueco no estará disponile en el conjunto "rossonero" para recibir al Inter por las semifinales de la Champions. En esta nota, conoce las razones de su ausencia en el cruce que irá por Star+ .

¿Por qué no juega Zlatan Ibrahimovic en Milan vs. Inter por la Champions League 2023?

En el Estadio San Siro, Milan e Inter afrontarán una nueva edición del "Derby Della Madonnina" cuando se midan HOY miércoles 10 de mayo, por la ida de la segunda semifinal de la UEFA Champions League 2022/23.

Para el compromiso copero, el entrenador Stefano Pioli no podrá contar con el goleador Zlatan Ibrahimovic. Entérate aquí el motivo por el cuál será baja en el encuentro que tendrá cobertura de Star+.

El experimentado goleador no será parte del partido que protagonizarán Milan e Inter este mediodía, dado que no fue incluido en la lista de la fase final de la Champions League. La decisión fue consensuada entre el DT y el jugador, producto de una extensa lesión de la que no llegó a recuperarse.

Además, al no integrar la misma, no recibirá medalla si su equipo se corona campeón de la competencia.

+ La formación de Milan ante Inter por la Champions League 2023:

Con la ausencia de Zlatan Ibrahimovic y con Rafael Leao en duda por lesión, así alinearía el Milan para recibir a Inter por el primer cruce de la serie: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Díaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.

+ ¿Cuándo y dónde ver en México Milan vs. Inter por la Champions League 2023?

El choque copero tendrá lugar HOY miércoles 10 de mayo, desde el Estadio San Siro, a partir de las 13.00 hora CDMX, por las semifinales de la UEFA Champions League. Será transmitido de manera online, vía streaming, por Star+, y en televisión, por HBO Max.

