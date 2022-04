Jake Harding no quiso acceder al ofrecimiento de ir a Old Trafford a un partido del Manchester United tras golpearle la mano y romper su celular.

Cristiano Ronaldo se ha caracterizado por ser uno de los jugadores más temperamentales, y en su más reciente encuentro con el Manchester United en Goodison Park fue la prueba. Al finalizar su encuentro ante el Everton donde cayeron 1-0, lo que desató la furia del futbolista portugués, y al no saber cómo canalizarlo no hizo más que desquitarse con un joven aficionado de 14 años.

La impotencia que sintió el ex futbolista del Real Madrid lo llevó a agredir a Jake Harding, a quien le golpeó la mano al momento de tirar su celular al querer grabarlo en su salida del campo de juego. Esto provocó que rompiera su celular y ocasionó algunos comentarios en contra del astro lusitano, pero hubo un desaire que sin duda caló en las entrañas de CR7, pues le hizo una invitación que el jovencito terminó por rechazar.

De acuerdo a lo revelado a Sky News, Sarah Kelly, madre del menor aseguró que su retoño rechazó la invitación del atacante de los Red Devils para asistir a un partido del Manchester United en Old Trafford. La progenitora del joven apuntó que no es congruente aceptar este ofrecimiento de una persona que te agredió, pues sería aceptar que te puede dañar sin tener ningún tipo de consecuencia, sin importar quién seas.

“¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue ir a ver a un Red Devil? No tengo nada que decirle. Si alguien lo agrediera en la calle y luego nos pidiese que fuéramos a cenar, no iríamos. ¿Por qué iríamos a verlo? ¿Solo porque es Cristiano?", declaró la madre de Harding, y recalcó que tras esta acción su hijo se encuentra más que afectado por este hecho que no esperaba de parte de Cristiano.

"Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad en absoluto. Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir ‘lo siento'. No son mis palabras, son de mi hijo. Él se vio más afectado que yo con la situación y decidió que no quiere ir a Manchester y no quiere conocer a Ronaldo", lamentó Sarah Kelly.