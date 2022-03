En la jornada de ayer, la Selección de Portugal hizo su tarea y derrotó con autoridad por 2-0 a Macedonia del Norte en el Estadio do Dragão. El conjunto dirigido tácticamente por Fernando Manuel Costa Santos venció sin mayores inconvenientes a la gran sorpresa de las Eliminatorias de la UEFA. No hay que olvidar que El Lince Rojo le había ganado a Alemania y a Italia, ambos en condición de visitante.

Sin embargo, una extraordinaria versión de Bruno Fernandes en la ofensiva y de Pepe en la zaga central fue más que suficiente para apagar la ilusión del país ubicado al sureste de Europa. El elemento del Manchester United marcó un doblete de golazos y llevó a su equipo al Mundial de Qatar 2022, por lo que Cristiano Ronaldo podrá disputar su quinto torneo de esta índole al igual que Lionel Messi. Pero...

El propio Bruno platicó con TUDN tras la clasificación y reveló la molestia con la que se retiró CR7 del inmueble por no poder ser el gran protagonista de la noche. "Es el delantero, quiere hacer goles, es normal. Cristiano, como cualquier delantero, vive de goles, si él no puede hacerlos la frustración es normal. Yo quiero que él esté enojado si no marca, porque yo quiero que él marque goles todos los partidos, para mi él tiene que hacerlos, no es que tenga la obligación, pero porque es nuestro delantero, nosotros tenemos la obligación de intentar seguir a los delanteros de la mejor manera posible", admitió.

Por otra parte, el mediapunta aseguró que le gusta ver así de fastidiados a todos los atacantes que no tienen la oportunidad de anotar: "Quiero que Cristiano esté molesto, que Jota esté molesto, Joao Félix, todos los otros delanteros, todos tienen que estar enfadados si no marcan goles, felices porque ganamos el partido, pero enojados porque no hacen goles, es el trabajo del delantero, hacer goles".

Más adelante, para tratar de subirle el ánimo a su compañero de selección y equipo, Bruno le dio crédito por sus dos goles. "Cristiano crea muchos espacios. Hoy en mi primer gol fue asistencia suya; el segundo, porque bajó y el central se fue con él, me dejó el espacio para estar solo en el área y marcar. La gente que no tiene la imagen completa de la cancha no entiende que Cristiano tuvo una parte de esos goles", sentenció. Amistad total.