Siguen los dimes y diretes acerca del futuro de Kylian Mbappé con el PSG y el Real Madrid, y es que el futbolista parisino no deja de ser la joya de la corona que todo Europa codicia. En esta ocasión su compañero y amigo de la Selección Francesa, Karim Benzema, reveló para el diario francés, L’Equipe, que desea mostrar la misma camaradería que tiene vistiendo el jersey de Francia con el originario de Bondy portando los colores merengues.

"Me gusta jugar con él en la selección y me gustaría jugar con él en el club. Pienso que marcaríamos el doble de goles. Puede que el triple", apuntó la estrella del Real Madrid. Benzema también señaló que confía ciegamente en lo que podrá hacer el conjunto blanco ante el Chelsea, pues asegura que no hay favoritos en la Champions League, donde prácticamente todo puede pasar.

"El Madrid ha ganado sin mí y lo volverá a hacer. Cuando estoy en el campo intento que mi equipo no abandone el partido. Podemos perder 4-0, pero vamos a crear ocasiones, a mostrar algo”, señaló, sin dejar a un lado la autocrítica tras la dolorosa caída ante el Barcelona. "Se puede perder 0-4, no hay problema. Pero no así. En ese partido no hicimos nada, no intentamos nada, no mostramos lo que somos. Dejamos escapar el partido".

Acerca de las mejoras que ha tenido el brasileño Vinicius, el propio atacante francés apuntó que ha sido por un cambio de ideas no necesariamente de juego: "No le he enseñado a jugar al fútbol. Lo que he hecho ha sido cambiarle las ideas. Antes tenía la idea de desbordar y luego 'ya se verá'. Ahora se desmarca sabiendo si va a marcar, centrar o ir al interior. Es el mismo que la pasada temporada. La única diferencia es que ahora toma las buenas decisiones. Reflexiona. Eso es lo que le he enseñado".

De acuerdo a lo revelado por Karim, este tiene como objetivo principal dejar un legado importante en la historia de la Selección de Francia, siendo para él conseguir la Copa del Mundo en Qatar 2022, donde también señala que no es imposible romper la racha de su ex compañero Thierry Henry, quien es el máximo goleador y un histórico del equipo de Le’Bleus al sumar un total de 15 anotaciones con la escuadra francesa.