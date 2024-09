Erling Haaland se ha consagrado como uno de los goleadores más prolíficos de los últimos años en el futbol mundial. Desde su llegada al Manchester City en julio del 2022, el noruego ha conseguido demostrar toda su habilidad frente a la portería rival logrando inéditas cifras en Premier League, certamen en el que cuenta con más goles (70) que partidos jugados (69).

Si bien el ariete de 24 años tiene contrato con la escuadra inglesa hasta mediados del 2027, en los últimas horas trascendió la información de que los Citizens planean blindar a su joya por varias temporadas más.

Haaland se convertiría en el futbolista mejor pagado de la Premier League. (Imago)

A pesar de que aún no se dieron a conocer plazos de la duración del vínculo, distintos reportes señalaron que ambas partes están cerca de llegar a un arreglo que convertiría al jugador en el futbolista mejor pagado de la Premier League.

Si bien hasta el momento no trascendieron cifras oficiales, el periódico británico Daily Mail señaló que el escandinavo podría pasar a ganar 850 mil libras por semana. De esta manera, superaría a su compañero Kevin de Bruyne, quien es actualmente el futbolista que percibe el salario más alto en la liga inglesa con 425 mil libras semanales.

Haaland lleva anotados 97 goles en 102 partidos con el Manchester City. (Imago)

Cabe destacar que el ex Borussia Dortmund, RB Salzburgo y Molde lleva anotados 97 goles en 102 partidos disputados con el Manchester City. Además, ya posee siete títulos con el conjunto inglés; entre ellos figuran la Champions League 2022-2023 y dos ediciones de la Premier League (2022-2023 y 2023-2024).

La cláusula especial que tendría Haaland en su nuevo contrato

Junto con lo mencionado anteriormente, el periodista Ekrem Konur, especialista en el mercado de fichajes, informó que el nuevo contrato de Haaland también poseería una cláusula especial que le daría la Real Madrid la prioridad de hacer una oferta por el jugador.

Vale recordar que el equipo español se ha interesado en más de una oportunidad por el noruego, aunque las negociaciones no consiguieron prosperar. No obstante, con esta nueva cláusula no sería descabellado pensar en la llegada de Haaland a la Casa Blanca en algún momento.