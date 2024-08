En estos días, la última preocupación de la directiva del Real Madrid es el futuro de Federico Valverde, no porque no sea un jugador imprescindible -que lo es ya que es una fija en el once inicial del ‘Merengue’- sino porque todavía tiene cinco años de contrato por delante.

Sin embargo, quien encendió las alarmas muy tempranamente ha sido ni más ni menos que la pareja del volante, Mina Bonino, quien por medio de su cuenta de la red ‘X’ manifestó sus intenciones de que su marido juegue en River Plate, equipo argentino del cual ella es aficionada.

La esposa de Fede Valverde, periodista argentina que desde 2019 convive con el futbolista en España, ideó un ‘plan’ para que el volante fiche por el ‘Millonario’ el día que deje el Real Madrid, por más que todavía le queden algunos años más en el gigante español.

Mina Bonino sostuvo que tiene en mente que Valverde deje el Real Madrid a los 32 años y entonces se sume a River, luego juegue un año en Peñarol, y finalmente regrese nuevamente al Real Madrid, para continuar allí su carrera hasta el día del retiro profesional del futbolista.

La periodista aseguró que su deseo es ‘dejar a todos felices’, por lo que en su planificación del futuro incluye a los tres clubes que ocupan el corazón de la pareja: Real Madrid (el equipo donde pasará la mayor cantidad de años de su vida), River Plate (del que Mina Bonino es simpatizante y que le ha compartido el fanatismo a Fede) y Peñarol (equipo uruguayo de donde surgió el talentoso mediocampista.

De este modo, si fuese por la esposa de Federico Valverde, continuará en Real Madrid hasta mediados del 2030. Ese año, el volante ficharía por River Plate, luego se incorporaría a Peñarol, y de allí al final retornarían a España. ¿Se hará realidad el deseo de la reportera argentina?