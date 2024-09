Frenkie de Jong todavía no debutó en la temporada 2024/2025 y su último partido con el Barcelona fue el 21 de abril de este año, en un clásico contra el Real Madrid por LaLiga de España.

Desde ese día, el neerlandés viene sufriendo lesiones en el tobillo derecho que no le permitieron por ejemplo jugar la Eurocopa 2024 con los Países Bajos ni iniciar la temporada nueva con el Barcelona.

Durante todo este tiempo, el nombre de Frenkie de Jong estuvo involucrado en dos polémicas distintas: la primera estaba relacionada a su salario, en la que se dijo que cobraba una cifra muy alta como para perderse tantos partidos por estar lesionado.

La segunda se debía a que supuestamente Barcelona quería operar al jugador para rehabilitar su lesión y que Frenkie de Jong no quería. Finalmente, el neerlandés habló de todas estas cuestiones con los medios oficiales del club.

La revelación de Frenkie de Jong sobre su lesión y su salario

El momento de la lesión de Frenkie de Jong ante Real Madrid (IMAGO)

“Cada día, al levantarme de la cama, me miraba el tobillo. Mentalmente, fue un proceso duro porque el fútbol es lo que más me gusta. Tener tres lesiones en el mismo tobillo me causó un ligero trauma mental pero, poco a poco, voy recuperando la confianza de golpear fuerte y de entrar en los duelos. Estoy recuperando la confianza. Voy bien, voy a paso a paso, pero voy bien”, reveló Frenkie de Jong.

“Durante el proceso de recuperación me he mantenido en silencio. No es verdad que el club dijera que tenía que operarme y yo no quería. Porque toda la gente del club, los servicios médicos y yo hemos estado de acuerdo en que no operarme era la mejor opción. No entiendo de dónde salen estas cosas. Todo el mundo estaba de acuerdo en no operarme”, agregó el neerlandés.

Además, Frenkie de Jong habló sobre la polémica con su contrato: “No es cierto que cobre 37 millones. Es una cifra muy elevada que está muy muy muy lejos de la cantidad que cobro. Estoy muy lejos de esa cantidad. Entiendo a la gente que se frustra. Dicen este está cobrando mucha pasta, dice que que no quiere operarse… que se está tomando unas vacaciones que no está entrenando, pero la realidad es otra. No es así. He estado recuperándome. Es un proceso muy duro, el tobillo es delicado, difícil. Pero voy mejorando y estoy cerca de volver”.