Cristiano Ronaldo tiene 130 goles en 212 partidos con Portugal. Nadie en la historia del país jugó más encuentros ni marcó tantas anotaciones como el actual futbolista del Al-Nassr.

Sin embargo, con 39 años, se sabe que la carrera de Cristiano Ronaldo está llegando a su fin y más temprano que tarde le pondrá un cierre a su extensa y grandiosa vida como profesional.

A pocos días de disputar una nueva Fecha FIFA con Portugal, el delantero habló con el canal NOW sobre su posible retiro con la selección de su país: “Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada”.

“Ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Liga de Naciones y me gustaría mucho jugar“, agregó Cristiano Ronaldo en relación a su deseo con Portugal.

Cristiano Ronaldo sobre su futuro al retirarse

Cristiano Ronaldo durante la Eurocopa 2024 (IMAGO)

Por otro lado, considerando que su retiro del futbol no está lejos, el luso habló sobre su futuro: “En mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de ser entrenador de un primer equipo o de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello”.

“No veo mi futuro pasando por ahí (por el futbol). Me veo haciendo otras cosas fuera del futbol, pero el futuro sólo Dios lo sabe“, reveló Cristiano Ronaldo, quien estará presente para jugar con Portugal ante Croacia y Escocia por la Nations League en la Fecha FIFA de septiembre.