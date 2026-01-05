La declaración de Ruben Amorim contra la directiva de Manchester United que provocó su despido

Ruben Amorim ya no es más el entrenador del Manchester United. La semana del futbol inglés comenzó con la noticia de que el club inglés decidió despedir al técnico portugués luego de lo que fue el empate de los Red Devils por 1-1 con Leeds United.

Sin embargo, más allá de esta igualdad decepcionante por la Premier League, lo que provocó el despido de Ruben Amorim fue la tensión en la relación con la directiva y especialmente con Jason Wilcox, el Director Deportivo de la institución, y la decisión fue tomada tras unas declaraciones del portugués contra la cúpula del Manchester United.

Ruben Amorim y la tensión con la directiva

“Vine aquí para ser el manager del Manchester United, no solo el técnico del Manchester United, y eso está claro. Sé que mi nombre no es (Thomas) Tuchel, no es (Antonio) Conte, no es (José) Mourinho, pero soy el entrenador principal del Manchester United. Y va a ser así durante 18 meses o hasta que la directiva decida cambiar”, comenzó diciendo Ruben Amorim.

El DT portugués se mostró frustrado en repetidas ocasiones por la falta de refuerzos y apuntó contra la directiva nuevamente: “Haré mi trabajo y cada departamento, el departamento de scouts, el director deportivo, tiene que hacer su trabajo. Haré el mío durante 18 meses y luego veremos. No voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que venga otro a reemplazarme”.

Después de estas declaraciones de Ruben Amorim, el periodista británico Ben Jacobs había contado que la tensión entre el técnico y Jason Wilcox, el Director Deportivo, iba en aumento. El directivo quería que el entrenador sea más flexible tácticamente, un aspecto en el que el portugués se mostró reacio a cambiar.

Por su parte, Ruben Amorim estaba decepcionado porque le habían prometido algún fichaje en el mercado invernal y todo indicaba que no iba a llegar nadie al Manchester United. De esta manera, pese a tener contrato hasta junio de 2027, el portugués ya no es más el técnico de los Red Devils.

El plan del Manchester United

Luego de despedir a Ruben Amorim, Manchester United tiene un plan que se divide en dos: primero contratar a un entrenador pero que tome el mando en junio y segundo que un técnico interino se haga cargo en estos meses hasta que el DT principal llegue para la próxima temporada. Por lo pronto, Darren Fletcher será quien comande al club.

