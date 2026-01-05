Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Los dos entrenadores que Manchester United tiene en la mira tras la salida de Ruben Amorim

Los Red Devils tiene en mente dos directores técnicos para ser el sucesor del estratega portugués.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Manchester United tiene en mente dos técnicos para ser el sucesor de Ruben Amorim
© Getty ImagesManchester United tiene en mente dos técnicos para ser el sucesor de Ruben Amorim

Tras la igualdad por 1-1 en condición de visitante ante Leeds por la Jornada 20 de la Premier League 2025-26, los altos mandos del Manchester United decidieron poner fin a la etapa de Ruben Amorim en el club. Los Red Devils son 6° en la Premier League 2025-26 con 31 puntos.

Publicidad

Ahora, comienza la ardua búsqueda del sucesor, siendo que Darren Fletcher será el entrenador interino hasta nuevo aviso. Incluso podría serlo hasta el final de la temporada. Pese a ello, la directiva tiene dos nombres sobre la mesa para ser el reemplazo del estratega portugués.

Acorde al periodista Jason Burnt, hay dos entrenadores que los mancunianos tienen muy en cuenta. Por un lado, está el austríaco Oliver Glasner, actual director técnico del Crystal Palace, y por el otro, Roberto De Zerbi, DT italiano quien hoy está trabajando en el Marsella de Francia.

Tweet placeholder
Publicidad

Además, hace apenas unos días el periodista Fabrizio Romano también comentó la posibilidad de que el español Xavi Hernández, hoy sin equipo, también este dispuesto a hacerse cargo del conjunto inglés cuando sea. Sin embargo, los mencionados, sobre todo Glasner, cuentan con más ventaja.

Con lo dicho, el próximo DT podría tener un buen tiempo para conocer a su plantilla y ya proyectarse para la temporada 2026-27. En esa vía, la directiva no puede volver a fallar de cara a ser competitivo como lo supo ser en la Era Ferguson.

¿Cómo fue el ciclo de Ruben Amorim en Manchester United?

Confirman el nuevo DT de Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

ver también

Confirman el nuevo DT de Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Ruben Amorim dirigió 63 partidos en Manchester United, cosechando 24 victorias, 18 empates y 21 derrotas, significando una efectividad del 47,62%. No ganó títulos y perdió la Final de la UEFA Europa League 2024-25 ante Tottenham.

Publicidad

En síntesis

  • Oliver Glasner (Crystal Palace) y Roberto De Zerbi (Marsella) son los dos principales candidatos en la lista de la directiva.
  • Xavi Hernández aparece como una opción disponible de forma inmediata al no tener equipo actualmente.
  • Darren Fletcher se mantiene como interino y existe la posibilidad de que termine la temporada al frente del equipo si no se concreta un fichaje pronto.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
El entrenador que podría ser despedido tras Ruben Amorim y Enzo Maresca
UEFA

El entrenador que podría ser despedido tras Ruben Amorim y Enzo Maresca

La declaración de Ruben Amorim contra la directiva que generó su despido
UEFA

La declaración de Ruben Amorim contra la directiva que generó su despido

Confirman el nuevo DT de Manchester United tras la salida de Ruben Amorim
UEFA

Confirman el nuevo DT de Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

La alineación que tendría América con el fichaje de Rodrigo Dourado
América

La alineación que tendría América con el fichaje de Rodrigo Dourado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo