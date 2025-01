El FC Barcelona está en el ojo de la tormenta en este inicio de año por la polémica alrededor de la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. El conjunto culé nuevamente presenta inconvenientes para cumplir con el Fair Play Financiero y, de momento, LaLiga borró a los mencionados futbolistas de la lista de buena fe para la segunda parte de la temporada.

Esta situación genera un sinfín de preguntas que todavía no tiene respuesta y, de mantenerse así, los blaugranas perderían de la noche para la mañana a un jugador por el que pagaron 55 millones de euros hace apenas unos meses. En agosto de 2024, para ser más exactos. Sin embargo, Olmo y Víctor no son los únicos culés que son noticia, ya que en las últimas horas Frenkie de Jong también dio que hablar con sus declaraciones.

Dani Olmo tiene un pie afuera del Barcelona: estos son sus posibles destinos

El centrocampista neerlandés fichó por el equipo de Catalunya en julio de 2019 por 86 millones de euros. No obstante, su impacto en el equipo no fue el esperado tanto por su rendimiento futbolístico como por las lesiones que sufrió. En este contexto, el excentrocampista del Ajax no ve clara su renovación y hasta admitió sentirse decepcionado por los logros del equipo durante su estadía.

En una entrevista con Voetbal, Frenkie aseguró: “El Barça es el club de mis sueños. Desde pequeño quería jugar aquí. Todavía disfruto, pero no todo siempre es tan ideal como te imaginas. Algo que me ha decepcionado en el Barça es lo que hemos ganado hasta ahora. No me imaginaba que cuando firmé aquí después de cuatro años solo ganaría una Liga, una Copa y una Supercopa. Pensé que llevaría al menos el doble”.

Frenkie de Jong no está contento con los títulos obtenidos con FC Barcelona (GETTY IMAGES)

No obstante, De Jong le atribuye las dificultades que sigue sufriendo el Barcelona al Covid-19. “La pandemia es un periodo que no tienes en cuenta… le costó mucho al club. No se puede predecir”, aseguró el jugador de 27 años. Cabe recordar que por esta misma razón tuvieron que desprenderse de Lionel Messi en 2021.

¿En qué estado se encuentra la lesión de Frenkie de Jong?

De Jong lo ha pasado mal con su tobillo derecho y, aunque ya está recuperado, no es algo que el jugador deje atrás. Así lo contó en la citada entrevista: “Al principio estaba ocupado día y noche con ese tobillo. Tan pronto me despertaba, lo sentía de inmediato. ¿Se ha hinchado? ¿Ha respondido? Ahora casi he perdido esa sensación. Sin embargo, el tobillo se ha convertido en algo que tengo que tener en cuenta. Con esto quiero decir que tendré que seguir prestándole atención extra, en forma de cuidados“.