Con 17 años recién cumplidos y aún siendo menor de edad, Lamine Yamal se ha convertido en una de las figuras de la actualidad del futbol mundial, además de ser uno de las promesas de mayor proyección para el futuro. Pero su impacto va más allá de los límites que marcan las líneas del campo de juego.

Su talento dentro de la cancha, así como también su carisma, sus divertidos festejos de gol y la sonrisa de oreja a oreja con la que se lo ve usualmente, han hecho que muchos aficionados, sobre todo los más chicos, lo tomen como su nuevo ‘ídolo’ y quieran ser como él.

En estas circunstancias, imagínense la repercusión que habrá sido para Cebreros, un pequeño pueblo español de apenas 3 mil habitantes, que allí hayan encontrado a… ¡el “doble” de Lamine Yamal! Se trata de un adolescente residente del vecindario, que juega al futbol en un humilde club del lugar.

El protagonista en cuestión es Raúl González, un joven de 17 años que, además de tener un increíble parecido físico con el ‘crack’ del Barcelona, se entrena y sueña con ser futbolista, y es fanático del equipo culé. El chico fue visitado por el popular programa español ‘El Chiringuito’, que dio a conocer su historia.

No, no es Lamine… ¡es Raúl González! [Foto: El Chiringuito]

Raúl juega en el Club Deportivo Cebrereña, de la Tercera División, y concurre a las prácticas diariamente con el deseo de convertirse por delante en un jugador profesional. Y, quizás en forma inesperada y sin intención, ese ‘parecido’ a Lamine le ha permitido mostrarse al mundo, admite él mismo.

“Me lo dicen muchas veces (que se parece a Yamal), a casi todos los campos que voy siempre me cantan y me piden fotos, en las fiestas muchísimas más; juego en su misma posición, soy fanático del Barca y mi ídolo es Lamine”, reveló Raúl González al ser entrevistado por la tira televisiva española. Y hasta se animó a hacer el famoso paso de baile de Lamine con Nico Williams.

Raúl dijo presente también en el estudio de El Chiringuito, y bajo la conducción de Josep Pedrerol expresó cómo ha tomado el efecto que tuvo la viralización de su similitud con la joya del Barcelona. “Lo llevo espectacular, me gusta que crean que soy él: conozco a más gente, soy más conocido… me gusta que me reconozcan por la calle”, admitió sin problemas el joven que es muy querido por sus vecinos en el pueblo de Cebreros. ¿Le permitirá este impacto social tener más chances de cumplir su gran sueño?