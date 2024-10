El centrocampista argentino no está en la nómina de Enzo Maresca para el primer partido de los Blues en la competencia.

Chelsea hace su debut en la Conference League. Luego de un año de ausencias en competiciones europeas, los Blues clasificaron al tercer torneo en orden de importancia de la UEFA tras haber finalizado sextos en la Premier League 2023/24.

Dicha posición les permitió jugar los Playoffs de la Conference League, instancia en la que eliminaron a Servette para ratificar su presencia en la fase liga. Ahora, los comandados por Enzo Maresca hacen su debut este jueves en Stamford Bridge ante Gent, pero con algunas ausencias de peso.

Uno de los que brillan por su ausencia en la nómina para el estreno en la competencia es Enzo Fernández. El mediocampista argentino es uno de los capitanes del Chelsea y es titular indiscutido, pero en esta ocasión no aparece ni siquiera en el banco de suplentes.

¿Por qué no juega Enzo Fernández en Chelsea vs. Gent por la UEFA Conference League?

Enzo Fernández no juega en Chelsea vs. Gent porque su entrenador -Enzo Maresca- decidió darle descanso. Los Blues no consideran la Conference League como un objetivo prioritario y el estratega italiano optó por resguardar a algunas de sus figuras, entre ellas el exjugador de Benfica.

La alineación confirmada de Chelsea vs. Gent

Filip Jörgensen

Axel Disasi

Tosin Adarabioyo

Benoît Badiashile

Renato Veiga

Cesare Casadei

Kiernan Dewsbury-Hall

Pedro Neto

Joao Félix

Mykhaylo Mudryk

Christopher Nkunku

