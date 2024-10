La razón por la cual la estrella del Real Madrid no está presente en el juego de UEFA Nations League.

Bélgica y Francia se enfrentan este lunes 14 de octubre por la Jornada 4 de la UEFA Nations League. El juego, el cual comienza a las 12:45hs de México, se llevará a cabo en el Estadio Rey Balduino ubicado en Bruselas.

Bélgica viene de igualar el jueves pasado por 2-2 con Italia, mientras que Francia derrotó con contundencia por 4-1 a Israel. Ahora estas dos selecciones se enfrentan en un partido clave a falta de dos jornadas para que finalice la fase regular de la Nations League.

Didier Deschamps no cuenta en esta Fecha FIFA con varios futbolistas importantes. Uno de ellos es Antoine Griezmann, quien decidió retirarse de Francia. Y el otro es Kylian Mbappé.

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Bélgica vs. Francia por la UEFA Nations League?

Kylian Mbappé no juega con Francia ante Bélgica porque no fue convocado a la Fecha FIFA. El delantero del Real Madrid tuvo una lesión muscular a fines de septiembre, aunque a los pocos días el galo regresó y sumó minutos tanto en LaLiga como en la Champions League.

Kylian Mbappé fue convocado en esta Fecha FIFA (IMAGO)

Sin embargo, Kylian Mbappé no fue convocado por precaución y para no exigirlo de más considerando la lesión que tuvo hace unas pocas semanas. Asimismo, trascendió la información de que el delantero habría decidido no disputar partidos menores con Francia.

De esta manera, la selección subcampeona del mundo deberá acostumbrarse a jugar sin Kylian Mbappé en estos partidos al menos en el corto plazo y otros futbolistas deberán aprovechar la oportunidad que les otorgue Didier Deschamps.