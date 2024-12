En el marco de la Jornada 14 de la Premier League 2024/25, Arsenal recibe en el Emirates Stadium a Manchester United con la clara premisa de ganar y, no solo asentarse en los puestos de Champions League sino también recortarle puntos al líder Liverpool. El rival de turno también necesita ganar para acercarse a la zona de clasificación a copas internacionales.

Sin embargo, para este importante duelo el entrenador Mikel Arteta no contará con Gabriel Magalhaes y Riccardo Calafiori. Tanto el zaguero central como el lateral izquierdo no estarán a disposición del estratega español a raíz de sufrir lesiones de último momento que no les permitirá jugar.

¿Quién serán los reemplazos de Gabriel Magalhaes y Riccardo Calafiori en Arsenal vs. Manchester United?

Con sus ausencias, el DT ya tiene a sus reemplazantes. El polaco Jakub Kiwior se sumará, en lugar del nacido en Brasil, a la defensa central junto a William Saliba. En tanto, por el italiano estará tomando su lugar el ucraniano Oleksandr Zinchenko.

¿Cuál será la alineación de Arsenal vs. Manchester United sin Gabriel Magalhaes y Riccardo Calafiori?

Sin Gabriel Magalhaes y Riccardo Calafiori, los Gunners formarán ante los Red Devils de la siguiente manera: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz y Martinelli.