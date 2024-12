Si hablamos de grandes promesas que no terminaron cumpliendo con las expectativas, Jesé Rodríguez es una de ellas. El de Gran Canaria era el futuro crack de Real Madrid, llegó a ser comparado con Cristiano Ronaldo y hasta le quitó el puesto a Gareth Bale. Sin embargo, una grave lesión cambió todo y paseó por todo el mundo intentando -sin éxito- volver a su mejor versión.

Ahora, a sus 31 primaveras y a más de ocho años de su salida de la Casa Blanca, Jesé platicó a corazón abierto con el youtuber Mowlihawk y dio detalles de lo que vivió en el conjunto de la capital. Sin embargo, hubo un momento de la entrevista que llamó particularmente la atención, ya que sacó a la luz un comprometedor secreto del vestidor del Real Madrid.

Jesé reveló uno de los secretos mejor guardados del vestidor del Real Madrid

En determinado momento de la plática, Mowlihawk le preguntó a Jesé por el concepto de profesionalismo. Fue entonces cuando el delantero dio una respuesta que llamó la atención de propios y extraños: “Había mucha gente que se metía mucha mierda para rendir. Eso antes no estaba tan controlado como ahora. No estoy criticando ni juzgando a nadie pero era así. Lo que pasa que a lo mejor públicamente no salió”.

Jesé Rodríguez se fue del Real Madrid en 2016 (GETTY IMAGES)

Jesé y las comparaciones con Cristiano Ronaldo: “La prensa lo inflaba mucho”

El youtuber le preguntó a Jesé por la comparación con CR7. Sobre esto, el atacante se sinceró: “Es verdad que teníamos aspectos parecidos, pero la prensa lo inflaba mucho. Para mí era como un espejo, y lo tenía en casa. Quería ganar lo que él ya había ganado. Imponía mucho por su seriedad y profesionalidad”.

Además, se atrevió a comparar al propio Cristiano con Kylian Mbappé, a quien conoció cuando fichó por PSG. “No había tanto diferencia con las sensaciones que tenía cuando entrenaba con Cristiano. Los dos eran iguales, metían goles en todos los entrenamientos. Los dos tienen sus diferentes talentos, pero ya se veía que Mbappé iba a ser una estrella”, sostuvo.

Cristiano Ronaldo celebra un gol con Jesé en Real Madrid (GETTY IMAGES)

Asimismo, reveló que en una de sus charlas en el conjunto parisino Donatello le consultó por el Merengue, a lo que Jesé le contestó diciéndo que es “el mejor club del mundo” y que allí podría ganar el Balón de Oro. De momento, Kylian no ha conseguido destacar en el Madrid, pero todavía está a tiempo de cambiar la cara.