Arabia Saudita no se olvida de Vinicius. Los rumores de aquella oferta por casi 1000 millones de euros por el brasileño de Real Madrid ni mucho menos se han disipado. Al-Hilal, Neymar, el Balón de Oro y el 2025, la trama que continúa más que abierta por una capital española donde apuntan al ex crack del Barcelona como una ficha clave de cara a los próximos meses.

Diario MARCA no duda que Vinicius será Balón de Oro, así como que en Riad todos siguen soñando con su fichaje. La historia no es nueva y empieza en el momento donde Lionel Messi rechazó a Al-Hilal para unirse al Inter Miami. Todo terminó en Neymar, en un fichaje que con la lesión de cruzados del brasileño no ha podido explotarse y con muchas dudas alrededor de su regreso al césped. Si hay que desprenderse del ex Santos, todos los esfuerzos se pondrán en el ’7’ de Carlo Ancelotti.

No hay ni mucho menos una sensación de felicidad con el fichaje de Neymar. A u lesión se le sumaron diversos viajes a Brasil durante su inicio de recuperación del cruzado que ni mucho menos gustaron por Oriente Medio. Dinero sobra en Araba, donde quieren estrellas para su liga y sobre todo para mejorar el futbol de un país que ahora mismo será sede del Mundial 2034. Tener a Vinicius como embajador y cara del torneo sería el mejor de los contextos para un Fondo PIF donde se sueña en grande. Si Neymar no vuelve como se desea, MARCA indica que se volverá a la carga por Vinicius.

¿Y Real Madrid que dice en esta película? Pues lo mismo que responde a cada operación donde el club no desea vender. La casa blanca se remite a la cláusula de rescisión el jugador para dejarle partir. La suma se encuentra tasada en los 1000 millones de euros y por ende en lo que sería una cifra récord en todo el planeta. No es una operación sencilla, una ecuación simple, pero si un deseo de toda Arabia Saudita. Si Neymar no rinde, se volverá a la carga por el que para muchos será el siguiente Balón de Oro.

Neymar y su futuro serán claves pensando en el interés de Arabia en Vinicius: IMAGO

Encontrar una fórmula para rescindir el contrato de Neymar no está descartado. Lo que era un fichaje estratégico se ha convertido en un dolor de cabeza que incluso no olvidemos que terminó con Ney sin ficha de inscripción para la Champions de Asia. 2025 será clave para el jugador, su futuro y, por ende, para un Real Madrid que sabe que nadie en Al-Hilal se olvida de la figura de Vinicius.

¿Lamine Yamal se pierde el duelo con Real Madrid?

El delantero del Barcelona abandonó la concentración de la Selección de España hace unas horas gracias a una sobrecarga que de momento no debería ser un problema para verle en el Clásico del 26 de octubre. Yamal tendrá estudios en las próximas horas de cara a conocer si finalmente existe algo más que una simple molestia en sus piernas.

Real Madrid elige al reemplazante de Modric

Diario AS apunta como la casa blanca del futbol tiene pensando invertir de manera más que contundente en verano del 2025. La salida de Toni Kroos, Luka Modric con casi 40 años y la necesidad de conseguir un creador de juego, patas de una situación que apunta concretamente al futbolista del Bayer Leverkusen Florian Wirtz. En Alemania se le tasa en más de 100 millones de euros y Manchester City se encuentra igualmente detrás de la operación.