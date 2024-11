Vinicius Jr ha construido en los últimos años sobre sí mismo un personaje muy controversial, por diferentes actitudes, comportamientos y declaraciones que ha tenido sobre todo para con sus rivales y colegas, producto de las cuales se ha ganado una discutida fama de ‘víctima o victimario’ .

Esa popularidad que ha ganado y tomado fuerza, ha hecho que especialmente entre los aficionados se haya generado una especie de grieta, donde o estás del lado de Vini, o estás del lado de enfrente . Esas posturas marcadas se han marcado más luego de su lucha contra el racismo y definitivamente con lo sucedido en la última entrega del Balón de Oro.

En todas las oportunidades, Real Madrid ha defendido a capa y espada al brasileño, respaldándolo en todo momento, no sólo con comunicados oficiales sino también con decisiones o medidas para cuidar su integridad, considerando que el accionar de Vini ha sido siempre el indicado.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, en las últimas horas, la directiva del ‘Merengue’ habría descubierto un comportamiento inapropiado del delantero, que podría derivar en una sanción interna del club al futbolista . No tiene que ver en esta ocasión con algo que ocurrió dentro del campo ni en el centro de entrenamientos, sino con una cuestión extradeportiva .

Vinicius Jr no tiene privilegios: será sancionado por el Madrid [Foto: Getty]

¿Por qué Real Madrid podría castigar a Vinicius Jr y cuál sería la sanción?

Según reveló la señal de DSports, a las autoridades del Madrid no les cayó nada bien verlo a Vini jugando al pádel, en un video que el propio jugador reposteó en sus redes sociales y que se volvió viral durante la semana sobre todo en Sudamérica, ya que lo hizo vistiendo una playera del Flamengo de Brasil, su equipo favorito.

Publicidad

Publicidad

El disgusto de los altos mandos de la Casa Blanca no se relaciona a esa vestimenta, sino al hecho en sí: de acuerdo al portal, el ‘Merengue’ impone restricciones a sus futbolistas para practicar otros deportes, con el fin de evitar que se produzcan lesiones fuera de lo previsto o de las que pudiesen ocurrir en un partido oficial del primer equipo.

Por incumplir las normativas de la institución, Vinicius podría ser castigado por el club. Sin embargo, esta sanción no sería deportiva, dada la importancia que tiene el brasileño para las aspiraciones del Real Madrid: podría tratarse de una multa económica y una advertencia ejemplar para él y para todos sus compañeros, con la intención de que tal accionar no se reitere en un futuro.

Publicidad

Publicidad

Para no generar una ruptura mayor en el vestidor, que ya ha tenido problemas por diferencias de tratos entre sus figuras, Dani Ceballos, quien acompañó a Vinicius en la práctica de pádel, también recibiría la misma penalidad y no un castigo deportivo, ya que si bien no es tan relevante en la plantilla como el brasileño, la directiva busca equidad en todo el grupo.