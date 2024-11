La derrota de Vinicius Jr en la votación del Balón de Oro fue una de las más discutidas polémicas de los últimos tiempos en el mundo del futbol. Compañeros, entrenadores, reconocidas personalidades y aficionados se ‘solidarizaron’ con el brasileño , aduciendo que no habían sido justos los jurados del premio para con el crack del Real Madrid .

En aquel momento, ‘Vini’ se mostró visiblemente afectado por el resultado, tanto así que decidió no viajar a la ceremonia pese a terminar en el podio, y luego suspendió los festejos que había preparado, imaginándose que sería el ganador del trofeo que se entregó en la ciudad de París.

Mucha incertidumbre hubo luego entre los fanáticos del ‘Merengue’, que se cuestionaban cómo podría influir ese golpe anímico en el futbolista, de cara a los próximos compromisos importantes del Real Madrid en la temporada. En las redes, el jugador prometió revancha pero en el campo es donde debe demostrarlo.

Sin embargo, quien trajo tranquilidad en ese sentido fue el propio Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, que se refirió a Vinicius Jr yaseguró que la pérdida del Balón de Oro no lo tiene preocupado, aunque sí lo está por las víctimas de las inundaciones en Valencia y alrededores, tragedia que ya se llevó cientos de vidas por las consecuencias de lo ocurrido y que tiene en vilo a Madrid y a todo el país.

Ancelotti y una relación afectuosa con Vinicius [Foto: Getty Images]

“Ha sido una semana difícil, es una semana difícil y el ambiente no es normal, más no absolutamente por lo que pasó en el Balón de Oro que ha pasado y ya está, la tristeza no es ahí, sino por lo que está pasando aquí en España; Vinícius está triste, pero no por el Balón de Oro, está triste por lo que está pasando en Valencia”, explicó Ancelotti en rueda de prensa, en la antesala del siguiente desafío de su equipo por UEFA Champions League.

Tales declaraciones del entrenador generaron repercusiones de todo tipo, generando posturas distantes entre quienes felicitaron a Vini por su compromiso con las causas sociales (como en su momento en la lucha contra el racismo) y quienes consideran que es ‘todo una gran movida de marketing’ para subirle el precio al brasileño más allá de lo futbolístico.