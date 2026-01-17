Real Madrid volvió a ganar. Luego de las decepciones de la Supercopa de España y la Copa del Rey, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se reencontró con el triunfo tras vencer por 2-0 a Levante por la Jornada 20 de LaLiga de España 2025-26.
Bajo un clima hostil de silbidos en el Santiago Bernabéu, el Merengue reaccionó de la mano de Kylian Mbappé y Raúl Asencio ante el 19° de la tabla y se puso a un punto de Barcelona con un partido más. A continuación, revive el minuto a minuto del encuentro con todos los goles y las mejores incidencias.
Fin de la cobertura
Gracias por acompañarnos en este Real Madrid 2-0 Levante. Nos vemos en la próxima.
FINAAAAAL DEL PARTIDO: Real Madrid 2-0 Levante
La Casa Blanca se reencontró con la victoria, pero no logró revertir los silbidos por aplausos. Pese a la victoria, el equipo se marchó al vestuario bajo la lupa.
45'+2' ST: Güller se perdió el tercero
El volante turco remató de primera tras un centro de Vinicius, pero el balón se marchó apenas desviado por el palo izquierdo de Ryan.
45' ST: Se van a jugar 5 minutos más
El partido se va a estirar hasta los 95 minutos.
44' ST: Rayan le ahogó el grito de gol a Bellingham
Jude pisó el área y definió de zurda al primer palo, pero el portero de Levante respondió con una gran parada e impidió el 3-0.
43' ST: Vinicius volvió a probar sin éxito
El extremo brasileño elaboró una jugada por la izquierda y culminó con un remate de zurda que no complicó a Ryan.
40' ST: Se empieza a cocinar el triunfo de Real Madrid
Solo faltan cinco minutos para el silbatazo final. Salvo una catástrofe, el Merengue se llevará los tres puntos para calmar las aguas.
34' ST: Vinicius no pudo marcar el suyo
Vini apiló rivales de izquierda a derecha y culminó la jugada personal con un débil remate a las manos del portero de Levante.
31' ST: ¡TRAVESAÑO DE MASTANTUONO!
El joven futbolista argentino remató de zurda desde afuera del área y su tiro impactó de lleno el poste superior.
26' ST: Llegó Levante
Buena jugada colectiva de la visita por la izquierda que derivó en los pies de Álvarez. Sin embargo, el tiro se marchó por encima del travesaño.
22' ST: ¡Lo tuvo Mbappé!
Kylian definió con el portero muy encima y no pudo marcar el tercero del partido tras una buena acción de Mastantuono. Monólogo de Real Madrid luego de la apertura del marcador.
20' ST: GOOOOOOOOOOL DE REAL MADRID
Asencio marcó el 2-0 con un cabezazo formidable tras un centro de Arda Güller desde el tiro de esquina.
17' ST: Real Madrid queda a un punto de Barcelona
Con esta victoria parcial, el Merengue se pone a una sola unidad de la cima a la espera de que el Barça juegue su encuentro contra Real Sociedad.
13' ST: GOOOOOOOOOOOL DE REAL MADRID
El propio Mbappé se encargó de ejecutar la pena máxima y marcó el primer tanto el partido.
11' ST: PENAAAAL PARA REAL MADRID
Adrián De la Fuente derribó a Kylian Mbappé en el área. Chance inmejorable para el Merengue.
10' ST: Volvió a llegar Real Madrid
Arda Güller remató de zurda y el portero logró contener el tiro. Empieza a acercarse Real Madrid al primero.
6' ST: Probó Tchouméni de media distancia
El mediocentro francés estuvo cerca de marcar el primero con un remate desde afuera del área que se marchó apenas elevado.
1' ST: Comenzó el segundo tiempo
El complemento ya está en marcha y Real Madrid realizó dos modificaciones.
Entran: Franco Mastantuono y Arda Güller.
Salen: Gonzalo García y Eduardo Camavinga.
FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Real Madrid 0-0 Levante
Los equipos no se sacaron ventajas en la etapa inicial y el público local volvió a reprobar a los jugadores de Real Madrid.
45' PT: Nueva falta de Real Madrid al borde del área
Camavinga derribó a Romero y Levante tiene otra chance de peligro.
42' PT: MUY CERCA LEVANTE
Pablo Martínez casi marca el primero para la visita con un remate de tiro libre.
33' PT: Se lo perdió Mbappé
Asencio le envió un pase largo a Kylian y el francés definió de volea sin dejarla caer. Sin embargo, su tiro se fue desviado. Primera ocasión clara de Real Madrid.
25' PT: Real Madrid no le hace daño a Levante
El Merengue tiene dificultades para generar ocasiones de peligro contra uno de los peores equipos del campeonato.
17' PT: Primer amonestado del partido
Unai Vencedor recibió una tarjeta amarilla luego de una dura infracción sobre Vinicius.
13' PT: Falta de Jude Bellingham al borde del área
El mediocampista británico estuvo al borde de cometer penal. Levante tiene una gran oportunidad a pelota parada.
12' PT: A Vinicius no le sale nada
Los pitidos de los aficionados de Real Madrid parecen estar afectando al futbolista brasileño en el inicio el partido.
7' PT: Intentó Mbappé y bajan los primeros aplausos
Kylian forzó un tiro de esquina con un remate desde afuera del área y el público aprobó al francés.
3' PT: Vinicius y Bellingham, los más reprobados por el público
Cada vez que el brasileño o el inglés tocan el balón, los aficionados de Real Madrid silban sin piedad.
1' PT: ¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Rueda el balón en el Santiago Bernabéu. Real Madrid y Levante ya se enfrentan por la Jornada 20 de LaLiga.
Ambiente hostil en el Santiago Bernabéu
Continúan los abucheos y silbidos, con pañuelos incluidos, de los aficionados para los futb0listas de la Casa Blanca.
¡Equipos al campo de juego!
Los jugadores de Real Madrid y Levante ya se encuentran sobre el césped para el silbatazo inicial.
¡Silbidos para los jugadores de Real Madrid al saltar al campo!
¡Impecable! Así luce el Santiago Bernabéu para el partido
¿Cómo llega Levante?
La visita viene de empatar 1-1 con Espanyol por LaLiga de España. Marcha 19° en la tabla de posiciones.
Real Madrid llega golpeado y sin margen de error
El Merengue afronta este partido luego de la derrota ante Barcelona en la Supercopa de España y la sorpresiva eliminación a manos de Albacete en la Copa del Rey.
En el medio, Xabi Alonso fue destituido y su lugar pasó a ocuparlo Álvaro Arbeloa, quien buscará su primer triunfo este sábado luego de la caída en el Estadio Carlos Belmonte.
Levante también confirmó su alineación
Con Mbappé: alineación confirmada de Real Madrid
¿A qué hora comienza el partido?
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:00 hs
Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 09:00 hs
Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 08:00 hs
México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 07:00 hs
¡Bienvenidos a la cobertura de Real Madrid vs. Levante!
Comienza la transmisión del partido por la Jornada 20 de LaLiga de España.
