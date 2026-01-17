Real Madrid volvió a ganar. Luego de las decepciones de la Supercopa de España y la Copa del Rey, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se reencontró con el triunfo tras vencer por 2-0 a Levante por la Jornada 20 de LaLiga de España 2025-26.

Bajo un clima hostil de silbidos en el Santiago Bernabéu, el Merengue reaccionó de la mano de Kylian Mbappé y Raúl Asencio ante el 19° de la tabla y se puso a un punto de Barcelona con un partido más. A continuación, revive el minuto a minuto del encuentro con todos los goles y las mejores incidencias.