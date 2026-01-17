El estadio Santiago Bernabéu fue una verdadera caldera este sábado en el partido entre Real Madrid y Levante por la Jornada 20 de LaLiga 2025-26. Tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante Barcelona y la eliminación por Copa del Rey, los aficionados locales reprobaron a sus jugadores sin piedad.

Este encuentro fue el primero del Merengue en condición de local luego de las citadas decepciones y el público del Bernabéu no perdonó. Sin embargo, hubo una serie de jugadores con los que se mostraron más hostiles.

¿Quiénes fueron los futbolistas más reprobados por el Santiago Bernabéu?

Los silbidos estuvieron a la orden del día en momentos como la entrada el calor o la salida del equipo a la cancha. Ahora bien, durante el encuentro, los aficionados abuchearon a futbolistas puntuales cada vez que tocaban el balón.

El más reprobado fue Vinicius. El futbolista brasileño ha respondido en la cancha, pero sus actitudes parecen haber cansado a los fanáticos de Real Madrid y no dudaron en silbarlo en cada intervención.

La segunda estrella más reprobada fue Jude Bellingham. El mediocampista británico ha bajado considerablemente su nivel en el último tiempo y las noticias sobre sus hábitos y vida privada no lo ayudan en este mal momento del equipo.

Jude Bellingham y Vinicius fueron los más reprobados (GETTY IMAGES)

El último lugar del podio de los más silbados se lo reparten entre Federico Valverde y Eduardo Camavinga. En contrapartida, los aficionados llegaron a aplaudir a algunos jugadores como Kylian Mbappé o Raúl Asencio.

