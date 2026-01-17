Es tendencia:
Los jugadores de Real Madrid más reprobados por el Santiago Bernabéu ante Levante

Los aficionados de la Casa Blanca silbaron a sus propios jugadores luego de la eliminación por Copa del Rey.

Por Leandro Barraza

El público de Real Madrid silbó a sus jugadores
© GETTY IMAGESEl público de Real Madrid silbó a sus jugadores

El estadio Santiago Bernabéu fue una verdadera caldera este sábado en el partido entre Real Madrid y Levante por la Jornada 20 de LaLiga 2025-26. Tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante Barcelona y la eliminación por Copa del Rey, los aficionados locales reprobaron a sus jugadores sin piedad.

Este encuentro fue el primero del Merengue en condición de local luego de las citadas decepciones y el público del Bernabéu no perdonó. Sin embargo, hubo una serie de jugadores con los que se mostraron más hostiles.

¿Quiénes fueron los futbolistas más reprobados por el Santiago Bernabéu?

Los silbidos estuvieron a la orden del día en momentos como la entrada el calor o la salida del equipo a la cancha. Ahora bien, durante el encuentro, los aficionados abuchearon a futbolistas puntuales cada vez que tocaban el balón.

El más reprobado fue Vinicius. El futbolista brasileño ha respondido en la cancha, pero sus actitudes parecen haber cansado a los fanáticos de Real Madrid y no dudaron en silbarlo en cada intervención.

La segunda estrella más reprobada fue Jude Bellingham. El mediocampista británico ha bajado considerablemente su nivel en el último tiempo y las noticias sobre sus hábitos y vida privada no lo ayudan en este mal momento del equipo.

Jude Bellingham y Vinicius fueron los más reprobados (GETTY IMAGES)

Por qué burlan con un cono naranja a Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid en 2026

El último lugar del podio de los más silbados se lo reparten entre Federico Valverde y Eduardo Camavinga. En contrapartida, los aficionados llegaron a aplaudir a algunos jugadores como Kylian Mbappé o Raúl Asencio.

En síntesis

  • Santiago Bernabéu reprobó al equipo tras caer en Supercopa y Copa del Rey.
  • Vinicius y Jude Bellingham fueron los jugadores más silbados ante el Levante.
  • Kylian Mbappé recibió aplausos, a diferencia de Federico Valverde y Eduardo Camavinga.
leandro barraza
Leandro Barraza
