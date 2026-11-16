Alineaciones de Estonia y Bulgaria por la Liga de Naciones: formaciones probables

Estonia recibe a Bulgaria este lunes 16 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Estonia viene de ganarle 1-0 a Luxemburgo y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Bulgaria viene de caer 0-5 ante Islandia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Estonia y Bulgaria
Estonia (5-3-2): Karl Hein, Rasmus Peetson, Karol Mets, Erko Tõugjas, Maksim Paskotši, Michael Schjonning-Larsen, Mattias Käit, Kevor Palumets, Markus Poom, Mattias Maennilaan, Patrik Kristal. DT: Jürgen Henn.
Bulgaria (4-2-3-1): Daniel Naumov, Yoan Stoyanov, Stefan Velkov, Emil Tsenov, Rosen Bozhinov, Andrian Kraev, Georgi Rusev, Ilia Gruev, Lukas Petkov, Atanas Iliev, Kristiyan Balov. DT: Atanas Ribarski.
La previa de Estonia y Bulgaria: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 16 de noviembre
- Hora: 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España
- Historial: 3 cruces — Estonia ganó 0, Bulgaria ganó 1 y empataron 2
- Último antecedente: 29/09/2026: Bulgaria 0-0 Estonia