Dónde ver EN VIVO Estonia vs. Bulgaria por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Estonia recibe a Bulgaria este lunes 16 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.
Estonia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bulgaria tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Estonia ganó 1-0 como visitante ante Luxemburgo en la fecha anterior. Estonia está 20° en la tabla con 9 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Islandia.
En su último compromiso, Bulgaria perdió 0-5 como local ante Islandia. El conjunto marcha 40° con 4 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Luxemburgo.
El historial entre Estonia y Bulgaria
Estonia y Bulgaria se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 de Bulgaria y 2 empates.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Bulgaria vs. Estonia
|0-0
|UEFA Nations League
|06/09/2003
|Bulgaria vs. Estonia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/04/2003
|Estonia vs. Bulgaria
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 11:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 14:00 hs
- Colombia: 12:00 hs
- Perú: 12:00 hs
- Chile: 14:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Moldavia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islandia vs. Luxemburgo
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suiza vs. Escocia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Alemania vs. Países Bajos
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Estonia y Bulgaria se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Estonia suma 9 puntos en el torneo.
- Bulgaria suma 4 puntos en el torneo.