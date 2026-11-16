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Dónde ver EN VIVO Estonia vs. Bulgaria por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Estonia y Bulgaria se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia vs. Bulgaria, Liga de Naciones
Estonia vs. Bulgaria, Liga de Naciones

Estonia recibe a Bulgaria este lunes 16 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

Estonia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bulgaria tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Estonia ganó 1-0 como visitante ante Luxemburgo en la fecha anterior. Estonia está 20° en la tabla con 9 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Islandia.

En su último compromiso, Bulgaria perdió 0-5 como local ante Islandia. El conjunto marcha 40° con 4 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Luxemburgo.

El historial entre Estonia y Bulgaria

Estonia y Bulgaria se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 de Bulgaria y 2 empates.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026Bulgaria vs. Estonia0-0UEFA Nations League
06/09/2003Bulgaria vs. Estonia2-0UEFA European Championship Qualifiers
02/04/2003Estonia vs. Bulgaria0-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 14:00 hs
  • Colombia: 12:00 hs
  • Perú: 12:00 hs
  • Chile: 14:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Estonia y Bulgaria se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Estonia suma 9 puntos en el torneo.
  • Bulgaria suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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