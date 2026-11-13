Alineaciones de Luxemburgo y Estonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Luxemburgo recibe a Estonia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Luxemburgo viene de caer 0-2 ante Bulgaria y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Estonia viene de empatar 0-0 con Islandia y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Luxemburgo y Estonia
Luxemburgo (4-2-3-1): Anthony Moris, Florian Bohnert, Enes Mahmutović, Vahid Selimović, Eric Veiga, Tomás Cruz, Vincent Thill, Timothé Rupil, Omar Natami, Hamza Kadamani, Aiman Dardari. DT: Jeff Strasser.
Estonia (3-5-1-1): Karl Hein, Maksim Paskotši, Karol Mets, Erko Tõugjas, Mattias Käit, Patrik Kristal, Rocco Robert Shein, Martin Miller, Kevor Palumets, Michael Schjonning-Larsen, Mattias Maennilaan. DT: Jürgen Henn.
La previa de Luxemburgo y Estonia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 4 cruces — Luxemburgo ganó 0, Estonia ganó 3 y empataron 1
- Último antecedente: 03/10/2026: Estonia 1-0 Luxemburgo
- Próximo partido de Luxemburgo: vs. Islandia, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Estonia: vs. Bulgaria, lunes 16 de noviembre