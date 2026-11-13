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Dónde ver EN VIVO Luxemburgo vs. Estonia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Luxemburgo y Estonia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Luxembourg vs. Estonia, Liga de Naciones
Luxembourg vs. Estonia, Liga de Naciones

Luxemburgo recibe a Estonia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Luxemburgo perdió 0-2 como local ante Bulgaria. El conjunto marcha 40° con 3 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Estonia.

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Estonia viene de empatar 0-0 como local ante Islandia. El equipo ocupa el puesto 24 con 6 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Luxemburgo.

El historial entre Luxemburgo y Estonia

Luxemburgo y Estonia se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 3 de Estonia y 1 empate.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Estonia vs. Luxemburgo1-0UEFA Nations League
12/10/2005Luxemburgo vs. Estonia0-2UEFA World Cup Qualifiers
04/09/2004Estonia vs. Luxemburgo4-0UEFA World Cup Qualifiers
25/04/2000Luxemburgo vs. Estonia1-1Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Moldavia vs. KazajistánViernes 13 de noviembre11:0014:0018:00
Bulgaria vs. IslandiaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovaquia vs. Islas FeroeViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovenia vs. SuizaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Escocia vs. Macedonia del NorteViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Serbia vs. AlemaniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Países Bajos vs. GreciaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Luxemburgo y Estonia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
  • Estonia suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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