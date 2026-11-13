Dónde ver EN VIVO Luxemburgo vs. Estonia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Luxemburgo recibe a Estonia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Luxemburgo perdió 0-2 como local ante Bulgaria. El conjunto marcha 40° con 3 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Estonia.
Estonia viene de empatar 0-0 como local ante Islandia. El equipo ocupa el puesto 24 con 6 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Luxemburgo.
El historial entre Luxemburgo y Estonia
Luxemburgo y Estonia se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 3 de Estonia y 1 empate.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/10/2026
|Estonia vs. Luxemburgo
|1-0
|UEFA Nations League
|12/10/2005
|Luxemburgo vs. Estonia
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2004
|Estonia vs. Luxemburgo
|4-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|25/04/2000
|Luxemburgo vs. Estonia
|1-1
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Moldavia vs. Kazajistán
|Viernes 13 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Bulgaria vs. Islandia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovenia vs. Suiza
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Serbia vs. Alemania
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Países Bajos vs. Grecia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Luxemburgo y Estonia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
- Estonia suma 6 puntos en el torneo.